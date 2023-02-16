Водночас Україна чекає рішення Ізраїлю про надання допомоги у захисті неба.

Держава Ізраїль допоможе Україні з розробкою "розумної" системи оповіщення про повітряні ракетні і дронові атаки.

Про це міністр закордонних справ Ізраїлю Елі Коен сказав у Києві на спільній прес-конференції з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою. "Я також зазначив, що ми будемо допомагати із розробкою "розумної" системи раннього попередження України", - сказав Коен.

Кулеба зазначив, що Україна чекає рішення Ізраїлю про надання допомоги у захисті неба. "Я наголосив під час сьогоднішнього спілкування, що, дійсно, гуманітарна підтримка дуже важлива, але насамперед найважливіше - це перемога у війні. Ізраїль знає це, як ніхто інший. Якщо не перемогти у війні, якщо не здолати ворога - все решта втрачає сенс", - сказав Кулеба.

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Разом з тим він повідомив, що сьогодні йшлося про те, як Ізраїль може підтримати Україну. "Ізраїлю дуже добре відомий наш список військових потреб. Він передавався минулому уряду. Він передавався цьому уряду. Ми чекатимемо ухвалення відповідних рішень. Насамперед йдеться про захист українського неба", - сказав український міністр.

Окрім того, Кулеба зазначив, що під час зустрічі порушив питання формули миру президента України Володимира Зеленського.

"Ми ведемо переговори з низкою країн про те, щоб вони долучилися до реалізації формули миру. Ми знаємо, Ізраїль знає навіть краще за нас, тому що бореться за себе вже десятиліття... Ми знаємо, що справедливий мир може існувати тільки в умовах, коли ти є достатньо сильнішим, щоб бути здатним цей мир захистити. І це був лейтмотив розмови, ми з Елі дуже добре один одного розуміємо у цьому питанні", - додав Кулеба.

Також міністри обговорили співробітництво в рамках ООН, зокрема напередодні річниці повномасштабного вторгнення.

Водночас Коен сказав, що Ізраїль підтримує територіальну цілісність України. "Я сказав Кулебі, що Ізраїль буде підтримувати українську мирну ініціативу в ООН наступного тижня", - підкреслив він.

Позиція Ізраїлю по війні в Україні

Як відомо, Ізраїль засудив напад на Україну та російську анексію, однак відмовлявся надавати українській армії озброєння.

Наприкінці вересня президент Володимир Зеленський заявив, що шокований відсутністю допомоги з боку Ізраїлю. Пізніше він закликав їх визначитися.

21 жовтня прем'єр Ізраїлю Яїр Лапід повідомив, що країна не буде передавати Україні озброєння. Вже у лютому Беньямін Нетаньяху сказав, що вони не виключають можливість передачі системи ПРО "Залізний купол".

Сьогодні, 16 лютого, міністр закордонних справ Ізраїлю Елі Коен прибув з візитом до України.

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