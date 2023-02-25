Він хоче, щоб весь уряд помістився в будівлі на Грушевського.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що в уряді розглядається реформа всього державного сектора.

"Стосовно Кабінету міністрів йде дискусія, якою має бути реформа. Ідеальна модель Кабміну - 15-16 потужних міністерств та 5-6 потужних віце-прем'єрів", - сказав він в інтерв’ю українському Forbes.

Зокрема, передбачається скорочення видатків на утримання державного апарату щонайменше на 30%. Це вже частково відображено в бюджеті на цей рік. Шмигаль додав, що планується об'єднати бек-офіси міністерств.

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"Немає сенсу в кожному міністерстві тримати бухгалтерію або підрозділи, що готують проекти постанов. Це можна робити в секретаріаті, який буде відповідати за бюрократичні завдання", - пояснив урядовець.

За його словами, ще одним важливим завданням є передача до Фонду державного майна всіх підприємств, які перебувають на балансі міністерств.

"Міністерства та міністри мають робити основну роботу – формувати політику. Для цього їм потрібні невеликі команди з якісних аналітиків, помічників тощо... Моя мрія, щоб уряд помістився в цій будівлі на Грушевського. Щоб усередині уряду було запроваджено диджитальну систему, кур'єри не їздили по Києву, документообіг був миттєвий, а координація колосальна", - розповів Шмигаль.

Держбюджет-2023

3 листопада 2022 року Верховна Рада ухвалила державний бюджет України на 2023 рік.

Дефіцит держбюджету становитиме більше 20% ВВП, покривати його планують за рахунок допомоги партнерів. Прогноз інфляції становить 28%.

24 лютого Верховна Рада ухвалила в другому читанні і в цілому законопроект № 8399 про збільшення видатків державного бюджету на 5,5 млрд грн - це перші зміни до держбюджету-2023.

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