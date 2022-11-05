Загалом утримання всієї системи центральних органів виконавчої влади скорочено на 22%.

Видатки на утримання уряду у затвердженому Верховною Радою державному бюджеті на 2023 рік скорочено на чверть у порівнянні з цим роком, і на утримання всієї системи центральних органів виконавчої влади – на 22%.

Про це повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов в ефірі інформаційного телемарафону, коментуючи прийнятий парламентом у другому читанні документ.

За його словами, видатки на Кабінет міністрів значно скоротили.

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"Видатки на утримання безпосередньо уряду скорочено на 25%, а загалом на систему центральних органів виконавчої влади, міністерств тощо – на 22%", - сказав Немчінов.

За його словами, індексація зарплат держслужбовцям у наступному році не передбачена.

"І не тільки держслужбовцям... Зараз пріоритет – це видатки оборони. А вони в ухваленому проекті держбюджету, який після підписання набуде статус закону, є пріоритетом. І сектор безпеки і оборони в ньому є головним", - наголосив Немчінов.

Держбюджет на 2023 рік

Як повідомляв УНІАН, 3 листопада Верховна Рада ухвалила державний бюджет України на 2023 рік. Власні доходи країни наступного року складуть 1,3 трлн грн, а видатки будуть вдвічі більші – 2,6 трлн грн.

Документом передбачено створення Фонду ліквідації наслідків збройної агресії Росії обсягом 35 млрд грн.

Як повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, дефіцит у 38 млрд доларів передбачається переважно закривати завдяки підтримці міжнародних партнерів України, зокрема Євросоюзу, США та МВФ.

Він наголосив, що найперший пріоритет держбюджету-2023 — забезпечення перемоги, тому 43% всіх коштів направлять на армію та безпеку України. Це понад 1 трлн грн.

Другим пріоритетом буде соціальне забезпечення: пенсії, допомога внутрішньо переміщеним особам, субсидії, медицина й освіта - сукупно це більше 30% видатків бюджету.

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