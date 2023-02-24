Витрати держбюджету збільшили на 5,5 млрд грн.

Верховна Рада ухвалила в другому читанні і в цілому законопроект № 8399 про збільшення видатків державного бюджету на 5,5 млрд грн - це перші зміни до держбюджету-2023.

Про це повідомила в Facebook народний депутат, голова бюджетного комітету Ради Роксолана Підласа.

"Закон (зміни до бюджету - УНІАН) забезпечує фінансування для новостворених Мінвідновлення та Державного агентства відновлення. Також він передає Фонд ліквідації наслідків збройної агресії (52,5 млрд) до Мінвідновлення", - повідомила вона.

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Підласа підкреслила, що до другого читання додали кілька змін.

"Передбачили можливість компенсації (страховку) для власників морських суден і суден, які ходять у внутрішніх водах, у разі, якщо вони отримають пошкодження або будуть знищені Росією. Загальний обсяг компенсацій - до 20 млрд грн в цьому році (наприклад, середня вартість суден, які заходили в Одеські порти в рамках "зернової угоди" - 13 млн доларів). Як джерело виплат Кабміну дозволяється використовувати Дорожній фонд", - повідомила вона.

При цьому додано ще одне джерело наповнення Фонду ліквідації наслідків збройної агресії - продаж активів російських олігархів за законом "про санкції". Також зробили взаємозалік для Пенсійного фонду (1,8 млрд грн).

"Вони повертають гроші, які були виділені під час ковіду на поворотній основі для Фонду соцстраху, і ми їх відразу розподіляємо на пенсії. Розблокуємо ці кошти для виплати пенсій", - заявила Підласа.

Держбюджет-2023

3 листопада 2022 року Верховна Рада ухвалила державний бюджет України на 2023 рік.

Дефіцит держбюджету становитиме більше 20% ВВП, покривати його планують за рахунок допомоги партнерів. Прогноз інфляції становить 28%.

Доходи державного бюджету у 2023 році очікуються на рівні 1,3 трлн грн, а видатки – 2,6 трлн грн. Витрати складуть 2,6 трлн грн. Зростання ВВП передбачається на рівні 3,2%.

31 січня 2023 року у Верховній Раді зареєстрували законопроект про збільшення витрат держбюджету на 2023 рік на 5,5 млрд грн.

2 лютого 2023 року міністр фінансів України Сергій Марченко заявив про те, що для покриття дефіциту держбюджету потрібні ще $10 мільярдів.

7 лютого 2023 року Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроект про збільшення видатків держбюджету на 2023 рік на 5,5 млрд грн.

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