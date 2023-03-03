Йдеться про нерухомість в Ялті, машини Toyota Sienna і Toyota Land Cruiser 100, квартирах в Києві та інших "чесно" зароблених багатствах колишнього президента України.

Кабінет міністрів сьогодні передав в управління Фонду держмайна конфісковані активи екс-президента Віктора Януковича, в тому числі на території урядової резиденції "Межигір'я". Раньше процедуру конфіскації активів Януковича також розпочав уряд Швейцарії.

Як повідомляється на сайті ФДМУ, уряд прийняв розпорядження на підставі рішення Вищого антикорупційного суду від 12 грудня 2022 року та постанови апеляційної палати цього ж суду від 4 січня 2023 року.

ФДМУ отримав в управління квартиру і два машиномісця в Києві, три будівлі, житловий будинок, дві земельні ділянки в Донецьку, нежитлові будівлі в Ялті, а також судно марки "Бриг", Toyota Sienna і Toyota Land Cruiser 100.

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"Кабмін доручив ФДМУ прийняти ефективні управлінські рішення щодо цих об'єктів, включаючи їх подальшу приватизацію або оренду", - йдеться в повідомленні.

Крім того, уряд передав Фонду держмайна Центр відпочинку і здоров'я в селі Нові Петрівці Київської області, готельно-ресторанний комплекс "Акація", житловий будинок загальною площею 825,8 кв. метрів, ще один будинок загальною площею 619,6 кв. м в Нових Петрівцях, а також 100% часткою в статутному капіталі ТОВ "Танталіт" й ТОВ "Будинок лісника".

Зазначається, що ці активи передані ФДМУ в управління до моменту їх включення до складу парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення відповідно до закону "Про природно-заповідний фонд України".

Раніше Печерський районний суд Києва дозволив арешт Януковича у справі про розстріл майданівців.

Конфіскація майна Януковича

14 грудня 2022 року Вищий антикорупційний суд конфіскував на користь держави все майно Януковича та осіб з його найближчого оточення.

Так, суд стягнув у дохід держави рухоме, нерухоме майно та кошти, а також постановив конфіскувати 537 історико-культурних і матеріальних цінностей, творів мистецтва (картини, антикварні меблі тощо). Їх оціночна вартість становить понад 18 млн 778 тис.євро.

У січні 2019 року Оболонський райсуд Києва заочно визнав Януковича винним у держзраді та пособництві у веденні агресивної війни, засудивши його до 13 років позбавлення волі.

Янукович не брав участі в судовому процесі. Після втечі з України в лютому 2014 року він проживає в Росії.

17 листопада 2021 року правоохоронці повідомили про завершення досудового розслідування справи проти Януковича та 9 посадових осіб з організації розстрілів людей з 18 по 20 лютого 2014 року.

6 грудня 2022 року НАБУ та САП направили до суду справу за обвинуваченням Януковича та його сина у заволодінні резиденцією "Межигір'я" у Нових Петрівцях.

Також екс-президент є фігурантом ряду інших проваджень.

Вищий антикорупційний суд у грудні минулого року стягнув у дохід держави все рухоме, нерухоме майно та кошти колишнього президента Віктора Януковича.

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