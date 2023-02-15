Будь-яке майно, яке буде остаточно конфісковано, повернуть Україні відповідно до міжнародної угоди.

Федеральна рада Швейцарії (уряд) розпочала процедуру адміністративної конфіскації активів оточення екс-президента України Віктора Януковича на загальну суму 130 млн швейцарських франків.

Про це повідомляє прес-служба Національного антикорупційного бюро України. Йдеться про активи, заморожені після Революції гідності в лютому 2014 року. Вони належали особам, стосовно дій яких детективи НАБУ здійснювали досудове розслідування в окремих кримінальних провадженнях, в тому числі спільно з компетентними органами Швейцарії.

Зазначається, що після початку повномасштабної агресії РФ минулого року Федеральна Рада почала розглядати справи щодо конфіскації згідно із законом про іноземні незаконні активи (FIAA). Так, 25 травня 2022 року було розпочато перше провадження щодо конфіскації приблизно 100 млн швейцарських франків. Після подальших обговорень Федеральна рада доручила розпочати ще одне провадження щодо 30 млн швейцарських франків, у результаті чого загальна сума активів, що підлягають конфіскації, перевищила 130 млн франків.

Відео дня

Водночас за інформацією Федеральної ради, активи залишатимуться замороженими до остаточного рішення системи адміністративної юстиції Швейцарії щодо конфіскації. Будь-яке майно, яке буде остаточно конфісковано, буде повернуто українському народу відповідно до міжнародної угоди.

Активи оточення Януковича у Швейцарії

1 березня 2021 року у Швейцарії заявили, що активи колишнього президента України Віктора Януковича та осіб з його оточення можуть бути заморожені ще три роки.

У лютому 2014 року уряд Швейцарії вирішив заморозити рахунки близько 20 осіб у банках Конфедерації, зокрема Януковича і його сина Олександра, Сергія Арбузова, Миколи Азарова й інших колишніх членів українського уряду. Йдеться про суму у розмірі 70 млн швейцарських франків.

Швейцарія й досі очікує на судові рішення щодо представників режиму Януковича для пришвидшення повернення вкрадених активів. 15 грудня 2016 року посол Швейцарії в Україні Гійом Шойрер наголошував, що повернення в Україну активів Януковича без судових рішень про встановлення їхнього незаконного походження малоймовірне.

Вас також можуть зацікавити новини: