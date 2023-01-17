Суд надав дозвіл на арешт екс-президента України Віктора Януковича у справі про розстріл мітингувальників Майдану.
Про це повідомляє Офіс генерального прокурора. Зокрема, Печерський районний суд міста Києва обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою колишньому президенту України.
Зазначається, що дозвіл на арешт екс-президента було надано в кримінальному провадженні за обставинами організації вчинення ним з 18-20 лютого 2014 року в складі злочинної групи незаконного перешкоджання проведенню зборів, перевищення працівниками правоохоронних органів влади та службових повноважень, умисних вбивств, заподіяння умисних тяжких тілесних ушкоджень, а також терористичного акту.
"Розслідуванням встановлено, що колишній президент України спільно з головою Служби безпеки, міністром внутрішніх справ, міністром оборони та іншими високопосадовцями правоохоронних органів без законних підстав організували застосування спеціальних засобів, військової техніки, вогнепальної зброї для силової протидії та розгону демонстрантів", - зазначили в прокуратурі.
Зауважується, що такі дії колишнього президента та екс-керівників правоохоронних органів призвели до масових жертв серед учасників акцій протесту в центральній частині Києва.
"У тому числі, до заподіяння смерті 67 цивільним особам. Усього постраждали 887 цивільних осіб та 132 правоохоронця. Завдано майнових збитків на суму понад 16 мільйонів гривень", - йдеться в повідомленні.
В ОГП додали, що досудове розслідування в кримінальному провадженні завершено за спеціальною процедурою - in absentia. Наразі сторони ознайомлюються з матеріалами провадження.
Справа про розстріл майданівців
Як повідомляв УНІАН, у листопаді 2021 року Державне бюро розслідувань завершило досудове розслідування щодо колишнього президента Віктора Януковича та його оточення у справі про розстріл Майдану у лютому 2014 року. Фігурантами справи стали дев'ять колишніх топ-чиновників. В межах кримінальної справи розслідували 1019 епізодів злочинних дій.
Слідство встановило, що Янукович, екс-очільник СБУ Олександр Якименко, екс-міністр внутрішніх справ Олександр Захарченко, екс-керівник ГУ МВС України в Києві Валерій Мазан та його заступники, колишній командувач внутрішніми військами МВС Станіслав Шуляк, екс-міністр оборони Павло Лебедєв та командир київського полку міліції особливого призначення "Беркут" із перевищенням влади організували силове придушення протестних акцій.
У лютому 2022 року ДБР завершило розслідування стосовно екс-керівництва МВС України у справі незаконного постачання гранат з Росії. Слідство встановило, що у січні 2014 року екс-посадовці незаконно постачали з території Російської Федерації до України ручні газові гранати "Дрейф-2"; світло-шумові гранати "Заря-2", "Факел-С", "Пламя-М"; ручні димові гранати.
Ці спеціальні засоби використовували проти учасників акцій протесту правоохоронці, перевищуючи при цьому службові повноваження. Внаслідок цього потерпілі отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості.