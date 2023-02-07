Це сталося під час сьогоднішнього засідання уряду.

Кабінет міністрів під час сьогоднішнього засідання підтримав проекти указів президента Володимира Зеленського про призначення нових голів Дніпропетровської, Запорізької та Херсонської обласних державних адміністрацій.

"Уряд підтримав проекти указів президента України про призначення нових керівників обласних державних адміністрацій: Дніпропетровської області – Сергія Лисака, Запорізької області – Юрія Малашка, Херсонської області – Олександра Прокудіна", - йдеться у повідомленні прес-служби Кабміну.

Кадрові зміни в ОДА - що відомо

24 січня президент України Володимир Зеленський звільнив п'ятьох голів обласних державних адміністрацій. Зокрема, звільнено Валентина Резніченка з посади голови Дніпропетровської ОВА, Олександра Старуха - з посади голови Запорізької ОВА, Дмитра Живицького - з посади голови Сумської ОВА, Ярослава Янушевича - з посади голови Херсонської ОДА.

Відео дня

Також президент звільнив Олексія Кулебу з посади голови Київської обласної державної адміністрації. Іншим указом він призначив його заступником керівника Офісу президента.

Коментуючи ці кадрові рішення, у вечірньому відеозверненні президент зазначив, що це чергові кадрові рішення, і відповідні кроки будуть прийматися і надалі.

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