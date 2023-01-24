Відповідний указ опублікований на сайті глави держави.

Президент України Володимир Зеленський призначив екс-голову Київської обласної військової адміністрації Олексія Кулебу заступником керівника Офісу президента.

"Призначити Кулебу Олексія Володимировича заступником керівника Офісу президента України", - йдеться у відповідному указі № 42/2023, опублікованому на сайті глави держави.

Нагадаємо, під час вечірнього звернення, 23 січня, президент України Володимир Зеленський анонсував кадрові зміни у міністерствах, структурах центральної і регіональної влад, а також у правоохоронній системі.Він зазначив, що частина з цих кадрових рішень уже "є сьогодні, а частина буде завтра". Водночас глава держави не уточнив, про яких саме посадовців йдеться.

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Звільнення Кирила Тимошенка з Офісу президента і призначення Олексія Кулеби - що варто знати

23 січня стало відомо, що заступник керівника ОП Кирило Тимошенко написав заяву про звільнення написав. Він обіймав посаду в ОПУ з травня 2019 року. 24 січня Зеленський звільнив його з посади.

В лютому минулого року президент України Володимир Зеленський призначив Олексія Кулебу головою Київської обласної державної адміністрації. Він обіймав цю посаду до березня. Упродовж березня-травня цю посаду обіймав Олександр Павлюк, а тоді Кулеба знову очолив обласну адміністрацію.

Кулеба обіймав посаду голови адміністрації до 24 січня 2023 року, коли Кабмін погодив звільнення п'яти голів ОДА, включно із ним, а президент згодом підписав відповідні укази про їхнє звільнення.

Раніше Кулеба обіймав посаду першого заступника голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень.Також працював директором Департаменту міського благоустрою.

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