Повістка, сформована за допомогою Єдиного держреєстру, може бути роздрукована.

Триває мобілізація в Україні, і Кабінет міністрів України показав оновлений вигляд повісток.

Про це йдеться у постанові уряду від 16 серпня №951 "Про внесення змін до Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період". У постанові зазначається, зокрема, що повістки, сформовані за допомогою Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів (у тому числі роздруковані), та повістки, оформлені на бланку, мають однакову юридичну силу.

Перевірка чинності повісток, сформованих за допомогою Єдиного держреєстру, проводиться шляхом зчитування QR-коду за допомогою технічних засобів, які дають змогу відтворити відомості, зазначені у повістці, у тому числі засобами електронного кабінету призовника, військовозобов’язаного, резервіста, зокрема з використанням мобільного додатка.

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Вказується, що у повістці зазначається, зокрема найменування посади, власне ім’я та прізвище, підпис посадової особи, яка видала повістку, та дата її підписання - для повісток, оформлених на бланку. Такі повістки скріплюються гербовою печаткою.

А для повісток, сформованих за допомогою Єдиного держреєстру, - прізвище та власне ім’я керівника районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки або його відділу, дата накладення кваліфікованого електронного підпису.

Кожна повістка, сформована за допомогою Єдиного держреєстру, містить унікальний електронний ідентифікатор у вигляді QR-коду. Він містить інформацію, зазначену в пункті 29 цього Порядку, а також реєстраційний номер поштового відправлення у разі відправлення повістки засобами поштового зв’язку рекомендованим поштовим відправленням.

Повістка, сформована за допомогою Єдиного держреєстру, може бути роздрукована. У такому разі її паперова форма повинна містити придатний для зчитування QR-код з відповідною інформацією.

Повістки, сформовані за допомогою Реєстру, можуть: централізовано друкуватися і надсилатися військовозобов’язаним та резервістам засобами поштового зв’язку рекомендованим поштовим відправленням з описом вкладення та повідомленням про вручення; друкуватися та вручатися військовозобов’язаним та резервістам під час оповіщення у роздрукованому вигляді.

У разі надсилання повістки, сформованої за допомогою Реєстру, засобами поштового зв’язку, на такому відправленні повинні зазначатися штриховий кодовий ідентифікатор оператора поштового зв’язку, прізвище, власне ім’я та по батькові, адреса громадянина, якому надсилається повістка.

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Як повідомляв УНІАН, 16 серпня постійний представник Кабінету міністрів України у Верховній Раді Тарас Мельничук зазначив, що урядом було уточнено вимоги до повісток, сформованих за допомогою Єдиного держреєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів у частині присвоєння таким повісткам унікального електронного ідентифікатора у вигляді QR-коду, за допомогою якого можна перевірити всю інформацію, зазначену у повістці.

Також було визначено механізм перевірки чинності повісток, сформованих за допомогою Єдиного держреєстру, у тому числі за допомогою електронного кабінету призовника, військовозобов’язаного, резервіста, зокрема, з використанням його мобільного додатка.

Визначено було статус повісток на бланку та повісток, сформованих за допомогою Єдиного держреєстру (у тому числі у роздрукованому вигляді) та їх юридичної сили.

Крім того, було визначено адреси надсилання повістки резервісту або військовозобов’язаному, який уточнив свої персональні дані після завершення 60 днів, відведених законодавством на уточнення своїх облікових даних. Уточнено зміст інформації, що міститься в описі вкладення та надсилається разом із повісткою.

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