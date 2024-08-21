Таку відстрочку отримають ті, у кого на війні загинули неповнорідні брати та сестри.

Верховна Рада проголосувала за відстрочку від мобілізації військовозобов’язаних, чиї неповнорідні брат чи сестра, загинули або зникли безвісти на війні.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк уTelegram. Він деталізував, що Рада підтримала одразу в цілому законопроєкт №11391 щодо відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації для військовозобов’язаних чиї близькі родичі, зокрема повнорідний, неповнорідний брат чи сестра, загинули або зникли без вісти під час участі у бойових діях під час дії воєнного стану.

Зазначає, що законопроект підтримало 310 народних депутатів.

Відео дня

Мобілізація в Україні

Відповідно до законодаавства України, повнорідними є брати та сестри, які мають спільних батьків, а неповнорідними є брати та сестри, які мають спільну матір або батька.

На сьогодні законодавством передбачено, що таку відстрочку від призову мають повнорідні брати, тобто рідні брати по матері та батькові. Ухваленим законом передбачена відстрочка для тих чоловіків, в яких під час АТО чи повномасштабного вторгнення РФ загинули або зникли безвісти рідні по матері чи батькові брат або сестра.

Вас також можуть зацікавити новини: