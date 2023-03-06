Двох інших кандидатів пропонують новому директору НАБУ призначити на інші керівні посади в Бюро.

Кабінет міністрів призначив нового директора Національного антикорупційного бюро України.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення прийнято під час позачергового засідання уряду.

Ним призначено Семена Кривоноса. Двох інших кандидатів пропонують новому директору НАБУ призначити на інші керівні посади в Бюро.

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"Тепер Україна виконала всі сім рекомендацій ЄС, які були визначені під час отримання статусу кандидата. Це демонструє нашу цілеспрямованість і наші прагнення вже цього року перейти до початку перемовин про вступ. Із призначенням директора НАБУ ми також маємо повністю сформовану та незалежну антикорупційну інфраструктуру. Наша команда віддана принципу нульової толерантності до корупції та підтримки антикорупційних інституцій", - заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Призначення очільника НАБУ: деталі

4 березня конкурсна комісія визначила трьох кандидатів на зайняття посади директора НАБУ. Всього на участь у конкурсі подали заявки 78 осіб. У фінал вийшли керівник четвертого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань (розташованого у місті Хмельницькому) Сергій Гуляк, голова Державної інспекції архітектури та містобудування Семен Кривонос та керівник Управління внутрішнього контролю НАБУ Роман Осипчук.

16 квітня 2022 року Артема Ситника було звільнено з посади директора НАБУ у зв'язку із завершенням семирічного терміну повноважень. Відтоді обов'язки очільника до обрання нового керівника виконує перший заступник директора НАБУ Гізо Углава.

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