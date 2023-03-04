Остаточного переможця, який і обійме посаду директора НАБУ, обере Кабінет міністрів.

Конкурсна комісія з відбору кандидатів на посаду директора Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) визначила трьох переможців конкурсу. Ними стали Семен Кривонос, Сергій Гупяк та Роман Осипчук.

Про це йдеться у підсумках засідання комісії. Семен Кривонос очолює Держінспекцію архітектури та містобудування. Сергій Гупяк працює в управлінні Держбюро розслідувань у Хмельницькій області. Роман Осипчук керує Управлінням внутрішнього контролю НАБУ.

За цих кандидатів проголосували 4 з 6 членів конкурсної комісії. Двоє з них – представники міжнародних організацій.

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У комісії пояснили, що перемога цих кандидатів не означає, що вони набрали найбільше балів на всіх етапах, а скоріше є баналсуванням між усіма вимогами. Зокрема, кандидати склали тест на знання законодавства та на загальні здібності. Пройшли співбесіди щодо доброчесності та компетентності. Також, як розповіли в комісії, психологи складали портрети учасників конкурсу.

Сергій Гупяк набрав 97 балів під час тестування на знання законодавства і 128 – у тестах на загальні здібності. Семен Кривонос - 99 балів за знання законодавство, 122 – за загальні здібності. Роман Осипчук - 95 балів за знання законодавства і 123 за загальні здібності.

До всіх трьох кандидатів були питання під час оцінки їхньої доброчесності, однак, на думку комісії, вони надали необхідні пояснення та документи. Тільки деякі відповіді Осипчука вдовольнили не всіх членів комісії. При цьому його психологічний портрет і набір якостей як керівника, був одним із найкращих.

Остаточного переможця, який і обійме посаду директора НАБУ, обере Кабінет міністрів.

Конкурс на посаду директора НАБУ

Директор НАБУ Артем Ситник звідьнився з займаної посади у квітні 2022 року у зв'язку із завершенням семирічного терміну повноважень.

Комісія з проведення конкурсу на посаду директора НАБУ розпочала роботу в кінці серпня того ж року. А 21 грудня 2022 року в Україні завершився прийом документів на директора НАБУ. На участь у конкурсі подалися 78 кандидатів.

25 лютого цього року Конкурсна комісія до співбесіди щодо відповідності критерію компетентності на посаду директора НАБУ допустила 11 кандидатів.

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