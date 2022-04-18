17 квітня завершився семирічний термін повноважень директора НАБУ Артема Ситника.

У зв’язку із припиненням повноважень директора Національного антикорупційного бюро України Артема Ситника, їх тимчасово виконуватиме його перший заступник Гізо Углава.

Про це йдеться у заяві НАБУ.

Зокрема, 17 квітня 2022 року завершилися повноваження Ситника на посаді директора НАБУ.

Водночас відповідно до закону України "Про НАБУ", у разі припинення повноважень або звільнення директора НАБУ усі його повноваження до дня призначення нового директора здійснює його перший заступник.

В Бюро зазначили, що Углава - один з ідеологів створення Національного бюро. У квітні 2015 року призначений на посаду першого заступника директора НАБУ.

Углава народився 18 листопада 1975 року в місті Кутаїсі (Грузія). З 2015 року є громадянином України.

Як повідомляв УНІАН, 7 квітня 2015 року конкурсна комісія з обрання кандидатів на посаду директора Національного антикорупційного бюро після тримісячної роботи направила президенту України кандидатури адвокатів Артема Ситника та Миколи Сірого на посаду директора бюро.

У підсумку тодішній президент України Петро Порошенко призначив Ситника на посаду директора НАБУ.

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