Дипломати будуть тимчасово розміщуватися у Львові.

Посольство Канади в Україні через загрозу російській агресії призупиняє роботу в Києві, дипломатів евакуюють до Львова.

Про це повідомляється на сайті МЗС країни - відповідну заяву зробила очільниця відомства Мелані Жолі.

"Враховуючи триваюче погіршення ситуації з безпекою, викликане зосередженням російських військ на кордоні з Україною, ми перенесемо наші операції до тимчасового офісу у Львові й тимчасово призупинимо роботу нашого посольства в Києві", - повідомила вона.

За словами Жолі, канадські дипломати продовжать перебувати в Україні, а послуги для громадян цієї країни будуть пропонуватися в тимчасовому офісі за попереднім записом.

Вона також закликала співгромадян уникати поїздок до України, а тих, хто зараз знаходиться тут, покинути її.

"Ми відновимо роботу посольства в Києві, як тільки ситуація з безпекою в Україні дозволить нам забезпечити належне надання послуг і гарантувати безпеку наших співробітників", - заявила глава МЗС.

Відзначимо, в суботу, 12 лютого, президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єром Канади Джастіном Трюдо.

"Канада і канадський народ - потужні союзники України. Вдячний за прихильність дипломатичному тиску на Російську Федерацію, підтвердження пакету макрофінансової допомоги, продовження і розширення місії UNIFIER", - йдеться в повідомленні на сторінці глави держави у Facebook.

Днями ЗМІ повідомляли, що посольство США вивчає можливість переїзду з Києва в регіони Західної України.

Як повідомляв УНІАН, 10 лютого президент США Джо Байден попередив американців, які залишаються в Україні, що вони повинні негайно покинути країну, оскільки Росія продовжує загрожувати вторгненням.

11 лютого обізнане дипломатичне джерело повідомило УНІАН, що Європейський Союз не проводить евакуацію дипломатичних співробітників з представництва ЄС у Києві.

12 лютого посол Великобританії в Україні Мелінда Сіммонс заявила, що продовжує працювати разом з основною командою в посольстві в Києві.

Днями держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Росія може почати нове вторгнення в Україну в будь-який момент, в тому числі під час Зимових Олімпійських ігор.

Пізніше радник президента США з питань нацбезпеки Джейк Салліван заявив, що можливе вторгнення російських військових в Україну може початися з повітряних бомбардувань і ракетних ударів.