Також можливість переїзду на захід України розглядають різні компанії.

Посольство Сполучених Штатів Америки вивчає можливість переїзду з Києва до регіонів Західної України.

Як повідомляє видання Buzz Feed, люди і компанії починають шукати безпечний притулок на заході України, поближче до військ країн-членів НАТО та Євросоюзу.

"Оскільки російські солдати і важке озброєння майже оточили Україну, збільшуючи загрозу потенційного спустошливого вторгнення, деякі українці починають шукати безпечний притулок у регіонах Західної України. У цій частині країни є спільні кордони з країнами НАТО, неподалік знаходяться війська США, і дороги ведуть до Європейського Союзу на випадок евакуації - не кажучи вже про давню історію спротиву місцевих мешканців російському правлінню", - пише видання.

Також можливість переїзду на захід України розглядають різні компанії.

"І Посольство США у Києві також дивиться у бік Західної України, оскільки розглядає план дій у надзвичайних ситуаціях для імовірної російської атаки", - йдеться у матеріалі.

Водночас, як повідомляє обізнане джерело, хоча американське посольство ще не ухвалило жодного рішення з цього приводу, переміщення на захід України активно обговорюється.

У Держдепартаменті США зазначили, що зараз немає підстав для подібного оголошення, і посольство США у Києві залишається відкритим для надання більшості консульських послуг.

"Ми продовжуємо радити, що громадянам США в Україні треба зараз розглянути варіант виїзду, використовуючи комерційні або інші приватні наявні варіанти транспорту", - додали у Державному департаменті.

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Евакуація посольств з України: що відомо

Як повідомляв УНІАН, раніше Державний департамент США санкціонував добровільний від'їзд своїх співробітників і розпорядився про від'їзд відповідних членів їх сімей з посольства в Києві через загрозу військових дій Росії.

У Міністерстві закордонних справ України називали евакуацію співробітників Посольства США в Україні передчасною і проявом надмірної перестороги.

Віце-президент Європейської комісії, високий представник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель заявив, що Євросоюз не планує евакуацію співробітників Представництва ЄС в Києві.

Також Австралія закликала своїх громадян негайно покинути Україну і вже почала відкликати членів родин австралійських дипломатів з Києва.

Канада підтвердила намір тимчасово вивезти з України членів родин дипломатів і радить своїм громадянам виїжджати на тлі загроз від РФ.

У США телеведучий порадив українцям евакуюватися з країни. А після цього посольство США порадило американцям покидати Україну через "непередбачувану ситуацію".