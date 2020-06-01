Картинний скандал. Що цікавого для ДБР є у колекції картин Петра Порошенка

На минулому тижні вся країна з цікавістю спостерігала, як слідчі Державного бюро розслідувань вриваються у музей Гончара у столиці. «Гроші» розкажуть, чому ДБР зацікавилось мистецтвом.

«Дізнавшись про можливий приїзд слідчих ДБР, він залишив свою дружину і покинув музей. Саме дружина, як родичка, отримала повістки про виклик на чергові допити», - розповіла речниця ДБР Ольга Чиканова.

За словами Марини Порошенко, це вона попросила чоловіка зробити приватну колекцію картин родини публічною.

Колекція шедеврів політика - 43 картини всесвітньовідомих художників, проходить по справі ДБР, де розслідують обставини їх переміщення через кордон України з приховуванням від митного контролю.

«Що намагаються знайти ДБР? Це перетин цими цінностями кордону України - поза митним кордоном. В документах країна-відправлення - Німеччина. В Німеччині ці картини десь же зберігалися?», - говорить юрист Андрій Вігірінський.

Ця історія бере початок ще у 2013 році. Купив шедеври живопису тоді ще просто бізнесмен Петро Олексійович Порошенко. А от у кого купив?

З документів, які він сам люб’язно надав, можна побачити – платіжне доручення на майже 5 мільйонів фунтів виписано від Петра Порошенка фірмі Vernon Holdings.

Бенефіціар цієї фірми – Сергій Зайцев. Персона добре відома як однокласник Петра Олексійовича та віце-президент його кондитерської імперії Roshen. Сергій Зайцев фігурує у Центрально-європейській кондитерській компанії, яка є однією з головних у структурі Roshen, адже вона є засновником низки інших підприємств.

Він – не просто людина з оточення, його називають «гаманцем» Петра Порошенка, його «фінансовим розпорядником». Зайцев встиг засвітитися у багатьох скандалах, пов’язаних з екс-гарантом. Саме він курує сільськогосподарський і кондитерський бізнес Петра Порошенка в офшорах.

Станом на перше півріччя 2015 року компанія Vernon Holdings володіла акціями у Липецькій фабриці Roshen на суму в 44 мільйони.

«Він був акціонером компаній, якими, ми звикли вважати, володіє Порошенко. Ну як може одна компанія, яка є дотичною до Порошенка, продавати йому картини, які йому і належать?», - каже Андрій Вігірінський.

Купив сам у себе? Чи, можливо, виводив гроші в офшори під прикриттям купівлі? На ці питання має дати відповідь слідство. Втім, така схема реально існує: коли для легалізації статків людина може умисно придбати не оригінали, а репліки картин, але за реальною вартістю оригіналів.

«Тобто, коли ти отримуєш начебто витвори мистецтва, оплачуєш за них повну вартість, приміром, 10 млн доларів, 15 млн доларів, а за фактом оригінали зберігаються десь за кордоном, залишаються у приватній колекції, а в тебе - репліки. Якщо довести, що той, хто купував, розумів, що він робить, для нього ця операція була способом виведення фінансового ресурсу за кордон», - каже Андрій Вігірінський.

Про який саме фінансовий ресурс йде мова? Скільки коштує колекція насправді? І чи це всі шедеври, якими володіє Порошенко? Або ж десь «під подушкою» в його маєтку приховані роботи Да Вінчі? «Гроші» попросили експерта-мистецтвознавця проаналізувати колекцію Петра Порошенка. Едуард Димшиц вже понад 40 років займається мистецтвом і розбирається у ньому, як ніхто інший. Експерт допомагає складати власні колекції впливовим та багатим українцям, як, наприклад, Костянтин Григоришин.

За словами мистецтвознавця, у колекції Петра Порошенка, здебільшого, твори майстрів кінця 19-початку 20 століття. Одна з перлин – картина Івана Айвазовського «Рибацький Човен».

«Дуже гарно написана поверхня моря, штиль, красивий живопис, неординарна робота Айвазовського. Вона була продана на аукціоні Крісті 30-го листопада 2005 року. Її ціна вже з відсотками аукціону - 1 млн 548 тисяч доларів США», - розповідає заслужений діяч мистецтв України Едуард Димшиц.

Але це не найдорожча робота, серед тих, які представили у музеї Гончара.

«Найдорожча картина - це Левітан, «Вечір на болоті», 1882 року. Дуже красива естетично, цікава за настроєм, якимось сентиментально-ностальгійним», - каже експерт.

Її вартість - понад 2 мільйони доларів! Цікаво, що ця картина була придбана на європейському аукціоні в той самий день, 30-го листопада 2005 року, що й Айвазовський. Можливо, купувала одна і та сама людина?..

Крім цих шедеврів, у колекції родини Порошенків – Ілля Репін «Козаки на Чорному морі».

«Були придбані на Сотбісі 19 грудня 1996 року, тоді ціна була не дуже високою, 667 тисяч доларів», - розповідає мистецтвознавець.

А ще - акварелі Альберта Бенуа (від 3-5 тисяч доларів), твори Іллі Глазунова (від 10 до 20 тисяч доларів), живопис Лева Лагоріо, ціна на який може доходити і до пів мільйона доларів.

З декларації депутата Порошенка можна побачити, що цими картинами його колекція не обмежується.

«Те, що він показав ці російські твори – це тільки частина. В нього є Рубенс, в нього є Ботічеллі. За ці картини, зокрема Ботічеллі, він заплатив восьмизначну суму в доларах! Це понад 10 млн доларів тільки за одну картину!», - зауважує екс-народний депутат Сергій Лещенко.

За словами мистецтвознавця Едуарда Димшица, про те, що у Порошенка є Ботічеллі, ходять легенди. «Але я не бачив. Не можу сказати, правда це, чи ні. Якщо правда, то коштує він більше, ніж ці три роботи разом», - розповідає він.

Чим би не закінчився цей «картинний скандал», важливо те, які ще секрети впливового політика може викрити слідство?

«Це дуже хороший привід, щоб поцікавитися всіма транзакціями, які проходили через цю компанію і пов’язаними з нею бенефіціарами. Безпосередньо з паном Зайцевим. Якщо бенефіціаром виявиться Порошенко, то і Петром Олексійовичем. А також всіма іншими компаніями, які в нього зареєстровані в юрисдикціях з низьким оподаткуванням», - зауважує Андрій Віргінський.

Тоді й справді можна буде дізнатися, які ще «Ботічеллі» у шафі може ховати п’ятий президент.

Анна Чайка