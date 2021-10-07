Рада вже відправила спікера у відставку.

Перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко звинуватив Дмитра Разумкова в бажанні стати окремим національним політиком.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Корнієнко сказав на засіданні парламенту під час розгляду питання про відкликання Разумкова з посади голови ВР.

Він зазначив, що Разумков хоче стати "окремим національним політиком і ми це вже зрозуміли". При цьому додав, що тільки не зрозуміло, за які принципи виступає Разумков.

За словами Корнієнка, для того, щоб Разумков зрозумів, на якій він стороні, до нього є питання, зокрема: "Чи є ворогом України Віктор Медведчук?", "Чи є вороже налаштованими до України проросійські телеканали, які були закриті рішенням РНБО?, "Чи є так званий фанат Разумкова Анатолій Шарій людиною, яка діє всупереч українським інтересам?".

Корнієнко зазначив, що якщо Разумков на ці три питання відповідає "так", то чому він не підтримував санкції на РНБО. За словами Корнієнка, Разумков не розуміє, яку країну має будувати. Корнієнко підкреслив, що Разумков вирішив, що "власні політичні і навіть життєві амбіції вищі командних цілей та домовленостей".

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За його словами, Разумков з його точки зору "відступив від загальних принципів і більше не є членом нашої команди і не може представляти партію на такій високій посаді". Корнієнко звинуватив Разумкова в тому, що в парламенті працював принцип "друзям та собі все, а ворогам – Регламент", натякаючи на те, що деякі близькі до голови ВР голови комітетів мали можливість для включення їх законопроектів в порядок денний.

Також він звинуватив Разумкова в подвійних стандартах, оскільки той виступав проти існування в.о. міністра протягом довгих термінів, а сам 15 місяців не вирішував питання про призначення голови апарату ВР. Корнієнко також звинуватив Разумкова в тому, що він нічого не зробив для реформування парламенту і що "наш парламент перетворився на гальмо для реформ".

Корнієнко зазначив, що є велика вина Разумкова в тому, що не відбувалося реформування Конституційного суду, що виникли проблеми, які стосувалися електронного декларування. Він додав, що виникає питання "чи зможемо залишитися в нормальних стосунках, щоб не було соромно проходити по сесійній залі". Депутат підкреслив, що довіри до Разумкова немає, тому йому необхідно "пересісти в зал і слухати наступного голову ВР".

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Він також звинуватив Разумкова в перетворенні ВР в "парламент часів Литвина". Зокрема, нардеп зазначив, що коли обирали Разумкова на посаду голови ВР, то йшлося про те, що в нього є політичний досвід, але з’ясувалося, що досвід "грає в різні боки – інколи допомагає працювати, а інколи збільшує різні прояви, які можна назвати політичним лукавством, політичною дворушністю, коли люди починають говорити одне, робити друге, а мати на меті щось третє – незрозуміле і потаємне". Він наголосив, що в роботі Разумкова "лицемірство, лукавство, використання подвійних і потрійних стандартів" стало предметом торгу з політичними опонентами.

Як повідомляв УНІАН, 2 жовтня в "Слузі народу" повідомили, що зібрали необхідну кількість підписів депутатів для розгляду питання про відставку Разумкова з посади голови ВР.

Сьогодні Рада відправила Разумкова у відставку - голоси "за" дали 284 нардепи.

Потенційним кандидатом на посаду керівника парламенту замість Разумкова є перший віце-спікер Руслан Стефанчук, а на місце першого віце-спікера кандидатом називають першого заступника голови фракції "СН" Олександра Корнієнка.

Автор: Надя Пришляк