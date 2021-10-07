З фракції "Слуга народу" рішення про відкликання Дмитра Разумкова з посади спікера підтримали 215 депутатів.

Народні депутати у четвер, 7 жовтня, розглянули питання про звільнення Дмитра Разумкова з посади голови Верховної Ради.

Читайте такожРазумков розповів, що робитиме, якщо в нього заберуть депутатський мандат"За" відповідне рішення проголосували 284 нардепи. Про це повідомляє кореспондент УНІАН.

З фракції "Слуга народу" "за" проголосували 215 народних депутатів, з групи "Довіра" - 18, з групи "За майбутнє" – 19, з фракції "Батьківщина" - 20, з фракції "Голос" – 6 та 6 позафракційних.

Не голосували в повному складі фракції "Європейська солідарність", "Опозиційна платформа -"За життя".

Після голосування Разумков вийшов з сесійної зали.

Звільнення Разумкова: що відомо

2 жовтня у "Слузі народу" повідомили, що зібрали необхідну кількість підписів депутатів для розгляду питання про відставку Разумкова з посади голови ВР, і планують цього тижня розпочати відповідну процедуру.

5 жовтня Верховна Рада включила до порядку денного сесії питання про відкликання з посади Разумкова.

Головуватиме на засіданні нардеп від "Слуги народу" Данило Гетманцев.

Ввечері 6 жовтня Разумков розповів, що роблять з депутатами, які не хочуть голосувати за його відставку.

За інформацією ЗМІ, новим головою ВР можуть обрати чинного першого віце-спікера Руслана Стефанчука.

Автори: Ольга Робейко, Надя Пришляк