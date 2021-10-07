Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков побажав наступному спікеру, аби йому "не було соромно" за те, що він робитиме.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив в ефірі телеканалу "Україна 24".
"Щоб йому (наступнику) не було соромно за те, що він робитиме на цій посаді: ні перед собою, ні перед людьми, ні перед законом", - сказав Разумков.
Водночас, на запитання, чи йому самому ні за що не соромно, відповів: "Мені не соромно".
Читайте також"Признач нашого, або будемо тебе знімати": Разумков розповів про шантаж з боку керівництва "слуг"
Як повідомляв УНІАН, 2 жовтня у "Слузі народу" повідомили, що зібрали необхідну кількість підписів депутатів для розгляду питання про відставку Разумкова з посади голови ВР, і планують цього тижня розпочати відповідну процедуру.
5 жовтня Верховна Рада включила до порядку денного сесії питання про відкликання з посади Разумкова. Його розглядатимуть у четвер, 7 жовтня.
Головуватиме на засіданні нардеп від "Слуги народу" Данило Гетманцев.
Ввечері 6 жовтня Разумков розповів, що роблять з депутатами, які не хочуть голосувати за його відставку.
За інформацією ЗМІ, новим головою ВР можуть обрати діючого першого віце-спікера Руслана Стефанчука.