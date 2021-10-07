Діючий голова парламенту каже, що йому самому ні за що не соромно.

Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков побажав наступному спікеру, аби йому "не було соромно" за те, що він робитиме.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив в ефірі телеканалу "Україна 24".

"Щоб йому (наступнику) не було соромно за те, що він робитиме на цій посаді: ні перед собою, ні перед людьми, ні перед законом", - сказав Разумков.

Водночас, на запитання, чи йому самому ні за що не соромно, відповів: "Мені не соромно".

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Як повідомляв УНІАН, 2 жовтня у "Слузі народу" повідомили, що зібрали необхідну кількість підписів депутатів для розгляду питання про відставку Разумкова з посади голови ВР, і планують цього тижня розпочати відповідну процедуру.

5 жовтня Верховна Рада включила до порядку денного сесії питання про відкликання з посади Разумкова. Його розглядатимуть у четвер, 7 жовтня.

Головуватиме на засіданні нардеп від "Слуги народу" Данило Гетманцев.

Ввечері 6 жовтня Разумков розповів, що роблять з депутатами, які не хочуть голосувати за його відставку.

За інформацією ЗМІ, новим головою ВР можуть обрати діючого першого віце-спікера Руслана Стефанчука.

Автор: Таня Поляковська