Геннадій Кернес не зміг прибути на першу сесію мерії Харкова, оскільки досі перебуває на лікуванні у Німеччині.

Геннадія Кернеса офіційно проголосили мером Харкова. Відповідні повноваження він отримав на сесії міської ради 9 грудня.

Про це повідомляє Status Quo.

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На відкритті першої сесії голова Харківської міської територіальної виборчої комісії Ольга Мозгова зазначила, що політик зареєстрований міським головою згідно з результатами виборів.

Вона зауважила, що мер, обраний громадянами вперше, повинен складати відповідну присягу. Однак Кернес вже присягав у листопаді 2010 року.

«У зв’язку з цим він отримує повноваження міського голови з цього моменту», – зауважила Мозгова.

Геннадій Кернес не зміг прибути на першу сесію мерії Харкова, оскільки досі перебуває на лікуванні у Німеччині. До України він планує повернутися наприкінці 2020 року, уточнили в оточенні політика.

2 грудня мерія навмисне збиралася на екстрене засідання, щоб упорядкувати регламент роботи, оскільки передбаченої законом присяги Кернеса не буде, як і самого переможця місцевих виборів.

За його відсутності Харковом керуватиме президія. Проте депутати проголосували, щоб на наступних сесіях обрати головуючого. Найімовірніший ним стане секретар міської ради.

Стан здоров'я Кернеса: що відомо

У ніч з 16 на 17 вересня Кернес був доставлений медичним літаком до Німеччини у зв'язку з погіршенням стану здоров'я. У клініці "Шаріте" Геннадія Кернеса помістили в палату інтенсивної терапії, де він проходить курс лікування від COVID-19.

За час, поки Геннадій Кернес перебуває на лікуванні за кордоном, міськрада кілька разів спростовувала чутки про його смерть.

4 листопада Кернеса офіційно оголосили мером Харкова. Він переміг з результатом 60,34% (195 044 голосів).

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Автор: УНІАН