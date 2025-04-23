Пекін закликають припинити допомогу Москві.

Міністерство закордонних справ України викликало посла Китаю через участь його громадян у війні на боці Російської Федерації.

Як йдеться у заяві МЗС, заступник міністра Євген Перебийніс повідомив Ма Шенкуню, що участь громадян КНР у війні проти України та залучення китайських компаній до виробництва продукції військового призначення у Росії викликають серйозне занепокоєння та суперечать духу партнерських відносин.

Українські спеслужби передали китайській стороні докази таких фактів, а дипломати закликали Пекін припинити підтримку Росії у її агресії:

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"Наша держава цінує стратегічне партнерство з КНР та розраховує, що Китай утримуватиметься в подальшому від кроків, які могли б зашкодити двостороннім відносинам".

Допомога КНР Росії

Нагадаємо, нещодавно президент України Володимир Зеленський розповів, що йому відомо про постачання Китаєм військових товарів до Російської Федерації.

Він ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони про застосування санкцій проти низки російських підприємств, а також трьох китайських компаній.

Крім того, раніше Збройні сили України взяли в полон кількох громадян Китаю, які воювали на боці російських окупаційних сил.

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