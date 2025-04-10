Він каже, що не хоче повертатися до Росії.

Президент Володимир Зеленський показав нові кадри допиту громадянина Китаю, який воював проти України на боці Російської Федерації.

Він повідомив у своєму Telegram-каналі, що Служба безпеки здійснює необхідні процесуальні дії з китайцями, яких взяли в полон у Донецькій області. Крім того, Україна вивчає інформацію про участь інших громадян КНР у війні:

"Очевидно, що це не поодинокі випадки, а системна російська робота, зокрема, на території та в юрисдикції Китаю щодо вербування громадян цієї держави на війну. Потрібно зробити все необхідне, щоб у Росії не було таких і подібних можливостей затягувати й розширювати війну".

На питання, чи ставляться до нього в українському полоні краще, ніж в армії Російської Федерації, полонений відповів ствердно. Чоловік зазначив, що хоче повернутися додому.

"До нас ставляться краще і тут безпечніше. Я не хочу повернутися в Росію", - сказав він.

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