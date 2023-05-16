Справу кваліфікували як підкуп особи, що надає публічні послуги.

Голові Верховного Суду Всеволоду Князєву та адвокату, викритим на отриманні 2,7 млн дол. США неправомірної вигоди, повідомили про підозру.

Про це інформує Національне антикорупційне бюро.

"Кваліфікація: ч. 4 ст. 368 КК України (Підкуп особи, яка надає публічні послуги- УНІАН)", - зазначено у повідомленні.

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Напередодні НАБУ та Спеціалізована антикорупційна прокуратура викрили підозрюваних "на гарячому". Гроші передавали голові ВС в обмін на рішення на користь одного з українських бізнесменів.

Справа Князєва

Виявити схему вдалося завдяки проникненню детективу НАБУ під прикриттям всередину злочинного угруповання.

За даними слідства, у 2002 році український бізнесмен придбав 40,19% акцій гірничо-збагачувального комбінату (далі — ГЗК) у чотирьох компаній. 18 років потому колишні акціонери звернулися до господарського суду з позовом, щоб визнати договір купівлі-продажу цінних паперів недійсним та повернути собі акції ГЗК. Проте, суд відмовив у задоволенні вимог.

У 2022 році апеляційний суд скасував рішення першої інстанції та визнав недійсним договір купівлі-продажу цінних паперів.

Аби не допустити втрату акцій, на початку березня 2023 року бізнесмен вступив у змову з адвокатом одного зі столичних адвокатських об’єднань, який мав зв’язки з суддями Верховного Суду. Протягом березня-квітня 2023 року він передав адвокату 2,7 млн дол. США (1,8 млн дол. США – суддям Верховного Суду, решта – як "оплата" посередницьких послуг).

Врешті-решт, Верховний Суд у квітні 2023 року ухвалив рішення на користь бізнесмена. Під час слідчих дій, НАБУ і САП задокументували передачу і отримання двома траншами 2,6 млн дол. США.

Під час отримання другого траншу у 450 тис. дол. США 15 травня 2023 року Голову ВС і адвоката було викрито "на гарячому".

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 16 квітня, у Національному антикорупційному бюро та Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі розповіли деталі корупційної схеми у Верховному суді.

Зокрема керівник Національного антикорупційного бюро Семен Кривонос розповів, що зафіксували низку контактів власника групи "Фінанси та кредит" (Костянтина Жеваго - УНІАН) з одним із власників адвокатського об’єднання, яке використовувалося для прикриття злочинної діяльності.

За словами Кривоноса, вони домовилися про передачу хабара високопосадовцям суду за ухвалення потрібного для Жеваго рішення.

За даними слідства, 3 травня було передано першу частину хабара, а 15 травня - другу, під час чого вже й було "на гарячому" викрито керівництво Верховного суду.

Кривонос підкреслив, що під час проведення обшуків було вилучено кошти та здобуто докази, які підтверджують скоєння злочину.

Своєю чергою, очільник САП Олександр Клименко зауважив, що вищезгадане адвокатське об’єднання було посередником у наданні хабарів не лише суддя Верховного суду, а й інших судів України.

На брифінгу також оприлюднили відео із записами телефонних розмов фігурантів корупційної схеми, під час яких вони обговорюють деталі корупційної схеми.

Клименко уточнив, що затримано дві особи, в тому числі голову ВСУ.

Прокурор повідомив, що Князєву інкримінується вчинення кримінального правопорушення за ч.4 ст. 368 та ч.4. 369 Кримінального Кодексу України - отримання неправомірної вигоди і пропозиція та обіцянка надання такої вигоди.

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