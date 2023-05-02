Верховний суд сьогодні визнав незаконним рішення парламенту про відсторонення депутата Гео Лероса від участі в пленарних засіданнях.

Народний депутат Гео Лерос заявив про готовність до фізичного спротиву, якщо після рішення суду його не впускатимуть до сесійної зали Верховної Ради.

Як повідомив Лерос у коментарі УНІАН, сьогодні Верховний суд частково задовольнив позов, поданий від його імені, – визнав незаконним рішення парламенту щодо відсторонення від участі у пленарних засіданнях до початку вересня 2023 року або закінчення дії воєнного стану.

При цьому, за словами Лероса, суд не задовольнив позов у частині, де вимагалося, щоб голова Верховної Ради Руслан Стефанчук на засіданні парламенту оголосив, що рішення про відсторонення було незаконним.

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"З моменту публікації рішення суду воно автоматично вступає в силу", - наголосив депутат.

Лерос не виключив, що йому можуть перешкоджати пройти у сесійну залу, незважаючи на рішення суду.

"Але я хочу подивитися на тих, хто буде намагатися не пускати мене на робоче місце, оскільки мене обрали люди і направили представляти їх інтереси. Оскільки таке рішення було ухвалене за повною погодженістю з президентом України Володимиром Зеленським та керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком, то нехай приходять і персонально не впускають мене до Верховної Ради України", - зазначив він.

Лерос повідомив, що після відсторонення від участі у пленарних засіданнях не намагався потрапити у сесійну залу. Лерос додав, що готовий до фізичного спротиву, якщо його не пропускатимуть на робоче місце.

"На своє робоче місце я буду прориватися силою", - наголосив він.

Лерос зазначив, що рішення суду має бути оприлюднено до 9 травня, й після оприлюднення він піде у парламент.

Скандали за участі депутата Гео Лероса – що відомо

Гео Лерос був обраний до парламенту від партії "Слуга народу", але у вересні 2020 року його виключили з партійної фракції через критику на адресу президента Володимира Зеленського та керівника ОП Андрія Єрмака.

23 лютого 2023 року Верховна Рада підтримала рішення про позбавлення Лероса права на участь у пленарних засіданнях.

Як повідомляв депутат Ярослав Железняк, оскільки Верховна Рада нині працює в режимі безперервного засідання, то Лерос позбавлений участі до кінця поточної сесії (це початок вересня 2023 року) або припинення воєнного стану і відповідно зміну спецрежиму роботи Ради під час війни. Тобто, скоріш за все, на півроку. При цьому Железняк не уточнив підстави для такого рішення парламенту.

Сам Лерос заявляв, що заборона пов’язана вона з його критикою на адресу керівника Офісу президента Андрія Єрмака.

Також Лерос підозрюється у хуліганстві та невиконанні судового рішення. Йдеться про інцидент у Верховній Раді, коли депутат показав середній палець в бік президента Володимира Зеленського, а також про невиконання рішення Київського апеляційного суду, який зобов’язав Лероса спростувати у Facebook заяву про те, що керівник Офісу президента Андрій Єрмак через свого брата Дениса нібито займався продажем державних посад. Хоча сам депутат і його адвокати стверджують, що Лерос виконав рішення суду та спростував цю заяву у Facebook.

Крім того, у вересні 2021 року виник конфлікт між Леросом та депутатом від "Слуги народу" Миколою Тищенком. Тоді Тищенко зігнав Лероса з трибуни, коли той критикував діяльність Офісу президента.

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