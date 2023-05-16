Також судді ухвалили спільну заяву, у якій наголосили про те, що "шоковані" ймовірною корупцією у суді та співпрацюють зі слідством.

Судді Верховного суду висловили недовіру затриманому на хабарі голові суду Всеволоду Князєву, достроково припинили його повноваження, як голови суду, та ухвалили відповідну заяву щодо корупційної схеми в суді.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідну постанову про заяву Верховного суду його пленум ухвалив сьогодні на позачерговому засіданні. За словами секретаря пленуму Дмитра Луспеника, за ухвалення відповідної заяви проголосували усі 142 присутні на засіданні судді.

"Верховний суд… бере на себе повну відповідальність за події, які відбуваються у зв’язку з ймовірними корупційними діяннями його окремих представників. Судді Верховного суду шоковані зазначеними подіями", - сказано у заяві.

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Зокрема, зазначається, що судді та працівники співпрацюють зі слідством.

"Вимушені констатувати, що корупційні діяння в судах будь-яких ланок, а тим більше у Верховному суді, завдають непоправної шкоди репутації та довіри до суду, нищить авторитет правосуддя", - наголошують у суді.

Також у тексті заяви підкреслюється, що Верховний суд "діяв та буде діяти за принципами самоочищення, вживаючи усіх необхідних заходів".

"Це чорний день в історії суду. Ми мусимо бути гідними та витримати цей удар", - зазначив Луспеник.

Після засідання більшість суддів ухвалили рішення про створення організаційного комітету для скликання ще одного пленуму, на якому планують висловити недовіру затриманому на хабарі голові суду Всеволоду Князєву.

На новому засіданні пленуму 140 зі 142 суддів, які взяли участь у голосуванні, шляхом таємного голосування проголосували за відповідне подання, висловивши недовіру Князєву.

Відтак, пленум ухвалив постанову про дострокове припинення повноважень Князєва, як голови Верховного суду України.

Згідно із законом, адміністративні повноваження до обрання нового голови суду здійснюватиме суддя Дмитро Луспеник.

Корупція у Верховному суді

Ввечері 15 травня Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура прозвітували про те, що правоохоронцям вдалося викрити корупційну схему у Верховному Суді.

Згодом стало відомо, що на отриманні хабара зокрема викрито голову ВСУ Всеволода Князєва, який очолює його з грудня 2021 року. За даними правоохоронців, йдеться про $2,7 млн. Наразі Князєва та ще одного фігуранта справи затримано, але підозри їм поки що не оголосили.

16 травня у НАБУ та САП розповіли, що хабар керівництву суду передав представник одного з адвокатських об'єднань від власника групи "Фінанси та кредит" Костянтина Жеваго за ухвалення потрібного для олігарха рішення.

Крім того, відомо, що члени цього злочинного угруповання намагалися також чинити вплив на обрання Вищої кваліфкомісії суддів, а це адвокатське об’єднання було посередником у наданні хабарів не лише суддям Верховного суду, а й інших судів України.

За даними САП, у 2002 році Жеваго придбав 40,19% акцій гірничо-збагачувального комбінату у чотирьох компаній, які у 2020 році через суд намагалися визнати цей договір купівлі-продажу недійсним та повернути собі акції.

Суд першої інстанції відмовив у задоволенні цих вимог, однак у 2022 році апеляційний суд скасував це рішення та все ж визнав недійсним договір.

Відтак, Жеваго передав адвокату $2,7 млн. Із них $1,8 млн адвокат мав передати суддям Верховного суду, а решту залишити у якості "оплати" посередницьких послуг. І вже 19 квітня Верховний суд ухвалив рішення на користь бізнесмена. Наразі Жеваго перебуває у Куршевелі (Франція), місцевий суд відмовив Україні в його екстрадиції.

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