Стефанчук порадив Росії спочатку перечитати власну "Конституцію".

Спікер Верховної Ради України Руслан Стефанчук відреагував на закиди російського диктатора Володимира Путіна щодо "нелегітимності" глави української держави Володимира Зеленського.

"Дуже добре, що на росії почали читати Конституцію України. Рекомендував би допитливим читачам опановувати текст нашої Конституції не вибірково й звернути увагу на частину 1 статті 108: "Президент України виконує свої повноваження до вступу на пост новообраного Президента України". У демократичних суспільствах це називається неперервністю влади. Але ця "неперервність" не в російському (як "довічність"), а в нормальному, демократичному та безпековому розуміннях", – написав він у Facebook.

Стефанчук наголосив, що президентом України є і до завершення воєнного стану буде залишатися Володимир Зеленський – відповідно до Конституції та законів України.

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За його словами, озвучені Росією наративи є "настільки ж передбачуваними, наскільки й безглуздими".

"Єдине бентежить, що окремі "українські" політики, ніби готуючи підґрунтя, майже слово у слово цитують висловлені наративи, зокрема, і у стінах Українського Парламенту", – зауважив чиновник.

Спікер ВРУ також порадив Росії, крім Конституції України, почати читати свою власну "Конституцію".

"І йдеться не про якісь примарні для росії засади демократичного устрою чи прав людини та громадянина. А хоча б у тій частині, де сказано, що російська федерація вживає заходів із підтримки та укріплення міжнародного миру та безпеки, забезпеченню мирного співіснування держав і народів. Аби далеко не гортати — це стаття 79.1", – резюмував він.

Заяви Путіна про "нелегітимність" Зеленського

Цієї весни в Україні (за звичних обставин) мали б відбутися вибори – 20 травня минуло 5 років з дня інавгурації президента України Володимира Зеленського. Проте вибори було скасовано через режим воєнного стану після того, як два роки тому Росія здійснила повномасштабне вторгнення. На час воєнного стану президентом залишається Володимир Зеленський.

Проте в Росії побачили в цьому новий привід для спекуляцій. Вже понад 20 років як незмінний президент РФ – Володимир Путін – раптово заговорив про те, що "для Росії має значення питання легітимності Зеленського, якщо доведеться підписувати документи".

На Заході "стурбованість" Путіна не поділяють. Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок наголосила, що Володимир Зеленський є легітимним і законним президентом України, бо під час воєнного стану вибори неможливі.

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