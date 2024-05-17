За його словами, питання про легітимність президента нібито має розглянути правова та політична системи України.

Правитель Росії Володимир Путін заявив, що "до гострої фази конфлікту в Україні був у постійному контакті" із президентом Володимиром Зеленським.

Про це Путін заявив під час спілкування з пресою у п'ятницю, 17 травня, передає пропагандистське "РИА Новости". Також диктатор заявив, що щодо питання про легітимність Зеленського, враховуючи скасування виборів, має відповісти правова та політична система України.

"Для Росії має значення питання легітимності Зеленського, якщо доведеться підписувати документи", - заявив Путін. Відео дня

ІПСО Росії про нелегітимність Зеленського після 21 травня: що треба знати

Раніше стало відомо, що Росія почала спецоперацію під назвою "Майдан-3", щоб роздмухувати питання легітимності української влади та поставити під сумнів всі її рішення.

Напередодні керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко заявив, що в Україні триває друга хвиля російської дезінформації стосовно "нелегітимності" влади. Зокрема, він зазначив, що проплачені Росією люди можуть вийти на протести, просуваючи кремлівські тези.

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