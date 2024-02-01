Пріоритети президента не завжди збігалися з планами генералів, каже він.

Кореспондент Time Саймон Шустер, який написав книгу про президента України Володимира Зеленського, розповів про його стосунки з Головнокомандувачем Збройними силами Валерієм Залужним.

Автор книги "Шоумен" каже, що довго і детально спілкувався з українським генералом про роль політики під час війни. "Під час повномасштабної війни президент Зеленський почав формувати своє розуміння того, що повинно відбуватися на полі бою, як війська повинні відганяти росіян, де атакувати, як атакувати, чим атакувати, як використовувати ті обмежені ресурси, які були на тому чи іншому етапі у ЗСУ. Ці пріоритети не завжди збігалися з планами і стратегіями генералів", - сказав Шустер в інтерв'ю Українській правді.

За його словами, іноді президент як Верховний головнокомандувач використовував свої повноваження та говорив генералам, "що і як робити".

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"І це теж частина його еволюції та важливий фактор для розуміння, чому його стосунки із Залужним прийшли до того, якими вони є зараз. У книжці описані конкретні рішення і конкретні битви. Я не даю оцінку, хто правий, хто не правий", - додав журналіст.

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Про можливі негаразди у стосунках президента та головнокомандувача ЗСУ повідомляли протягом тривалого часу. Вже у понеділок, 29 січня, з'явилися чутки про звільнення Валерія Залужного з посади. Зазначалося, що його місце може посісти голова української розвідки Кирило Буданов.

В Міністерстві оборони та офісі президента спростували ці повідомлення. Водночас західні ЗМІ, з посиланням на джерела, пишуть, що рішення про звільнення Залужного було ухвалено, це питання часу.

За даними журналістів, генералу пропонували посаду секретаря Ради національної безпеки і оборони, однак він відмовився. Найочевиднішими кандидатами на його місце називають командувача Сухопутних військ Олександра Сирського і очільника ГУР Кирила Буданова.

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