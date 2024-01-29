"Звільнення" Залужного прокоментував спікер Зеленського.

Валерій Залужний, "відставка" якого" розворушила" мережу, залишається головнокомандувачем Збройних сил України.

Прес-секретар президента Володимира Зеленського Сергій Никифоров спростував інформацію про нібито "звільнення" Залужного з посади, пише liga.net. Варто зазначити, що сам український лідер під час традиційного вечірнього звернення не говорив про відставку Залужного.

Видання "Цензор.НЕТ", посилаючись на власні джерела, повідомляло, що Зеленський "підписав указ про звільнення Залужного". За його відомістю, головним претендентом на посаду головнокомандувача нібито є керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов.

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У центрі уваги Валерій Залужний - новини, які варто знати

Увечері 29 січня журналіст Роман Цимбалюк повідомив, що в Україні "з'явився новий головнокомандувач" Збройних сил. Він стверджував, що Володимир Зеленський призначив на пост Кирила Буданова.

Нагадаємо, Залужний за указом президента став головнокомандувачем ЗСУ 27 липня 2021 року. Під його керівництвом від росіян, в тому числі звільнена правобережна частина Херсонської області.

У мережі не раз розганяли інформацію про те, що між Залужним і Зеленським "є конфлікт", і український лідер нібито "хоче звільнити" головнокомандувача. Президент в кінці минулого року розставив всі крапки над "і" - говорив, що має робочі відносини з Залужним і планує й надалі з ним працювати.

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