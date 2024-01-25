За даними журналіста, президент України так жодного разу і не скористався цим потягом.

Помічники президета України Володимира Зеленського на початку повномасштабного втрогення РФ в Україну тримали для нього в готовності аварійний потяг, на якому він міг втекти. При цьому глава держави жодного разу ним не скористався. Про це йдеться у книзі кореспондента Time Саймона Шустера "Шоумен: всередині вторгнення, яке сколихнуло світ і зробило лідером Володимира Зеленського", повідомляє Business Insider.

Автор зазначає, що тоді було незрозуміло, чи втече український президент зі столиці. Зеленський відмовився від поїзда і демонстративно залишився очолювати захист України від Росії.

"У лютому 2022 року, коли розгорталися перші дні нищівної атаки Росії, потяг — порожній і готовий миттєво відправитися з центрального вокзалу Києва — періодично перевіряли охоронці на предмет будь-яких загроз. ... Рішення Зеленського не тікати — як дехто очікував від нього — давно було визнано першим переломним моментом у війні та здатності України протистояти наступу Росії", - пише Шустер.

За його словами, тодішній міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що Росія намагається змусити Зеленського запанікувати та втекти.

"Російська тактика полягала в тому, щоб виштовхнути президента з Києва. Вони випробовували наші нерви", - сказав Резніков.

При цьому перша леді Олена Зеленська та двоє їхніх дітей виїхали з Києва приватним потягом у супроводі групи охоронців та з однією валізою.

Шустер пише, що не було впевненості, що в разі повномасштабного вторгнення Зеленський залишиться, адже його попередник Віктор Янукович утік до Росії, коли Євромайдан охопив Київ у 2014 році. Навіть у спецслужбах не було зрозуміло, який підхід він застосує.

"Це той фактор, який ніколи не прорахуєш", – сказав секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов.

"Небезпека була гострою — Київ був уразливий як для нападу з землі, так і з повітря, і Зеленського закликали переселитися в бункери на околиці міста або навіть перенести резиденцію уряду до польського кордону. Деякі законодавці тікали з міста, тоді як велика кількість офіцерів вищого та середнього рангів СБУ, Головного розвідувального управління України, повідомили неназваному раднику з питань безпеки, що вони пакують валізи: "Опір марний. Росіяни нас поб'ють", - ідеться у книзі.

Тим часом західні союзники України — включаючи президента США Джо Байдена — пропонували допомогти Зеленському створити уряд за кордоном.

"Однією з пропозицій було ведення оборони України від східної Польщі. Натомість Зеленський постійно намагався повернути дискусію до того, як Захід може підтримати оборону України", - розповів журналіст.

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