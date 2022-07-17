Президент пояснив надзвичайну важливість завершення проведення конкурсів на обрання очільників цих антикорупційних органів.

Президент України Володимир Зеленський очікує на призначення керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури відповідно до раніше проведеного конкурсу і доручив Кабінету міністрів розпочати конкурс з відбору директора Національного антикорупційного бюро України.

Про це глава держави сказав під час вечірнього звернення до українців.

"Хочу, щоб мене сьогодні почули й усі, від кого залежить надзвичайно чутливе питання призначення нового керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Моя позиція як президента України – конкурс, який відбувся, має привести до цілком логічного рішення про призначення нового керівника. Відповідна людина обрана, і від конкурсної комісії залежить фіналізація цього рішення", - наголосив Зеленський.

Також він пояснив, чому це питання таке чутливе. "Відповідь очевидна. Без повноцінного керівника такої інституції неможливе і її повноцінне функціонування. До речі, те саме стосується й Національного антикорупційного бюро України. Строк повноважень попереднього керівника завершився. І має відбутися конкурсна процедура для відбору нового очільника НАБУ. Доручив прем’єр-міністру України активізувати процес запуску відповідного конкурсу", - наголосив президент.

Від додав, що працівники антикорупційної інфраструктури виконують свої обов’язки. і в умовах воєнного стану. "Більше того, вони беруть участь і в обороні нашої держави. Зокрема, сім працівників НАБУ були відзначені державними нагородами після 24 лютого. Однак повний функціонал будь-якого державного органу може використовуватися тільки тоді, коли є ефективний керівник. Отже, цей конкурс також надзвичайно важливий", - наголосив Зеленський.

Як повідомляв УНІАН, відповідно до рекомендацій Європейської комісії, Україні після отримання статусу кандидата на вступ до ЄС треба звершити відбір та призначити керівника САП та нового директора НАБУ.

21 грудня 2021 року комісія затвердила, що детектив НАБУ Олександр Клименко отримав 246 балів на зайняття посади керівника САП, а прокурор Офісу генпрокурора Андрій Синюк отримав 229 балів для зайняття посади заступника керівника САП, але члени комісії тричі не проголосували за це.

24 грудня комісія з обрання керівництва САП не змогла затвердити результати конкурсу.

Повноваження Артема Ситника на посаді директора НАБУ завершились 16 квітня 2022 року.

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