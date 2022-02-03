НАБУ оголосило в розшук нардепа Кузьміних

Рішення ухвалили через систематичну неявку підозрюваного на виклики правоохоронних органів, відсутність його за місцем проживання, переховування від детективів Бюро.

У четвер, 3 лютого, Національне бюро оголосило в розшук народного депутата України Сергія Кузьміних, викритого на одержанні 558 тис. грн неправомірної вигоди.

Про це повідомили у прес-службі Бюро.

Рішення ухвалили через систематичну неявку підозрюваного на виклики правоохоронних органів, відсутність його за місцем проживання, переховування від детективів НАБУ.

28 січня Кузьміних викрили "на гарячому". 31 січня генпрокурорка підписала йому повідомлення про підозру за ч. 2 ст. 369-2 КК України.

Як зазначають у НАБУ, відповідно до приписів ст. ст. 111 та 135 КПК України зазначене повідомлення про підозру скеровано за місцем роботи — до Верховної Ради України та за відомими місцями проживання та реєстрації. Отже з 31 січня Кузьміних в розумінні Кримінального процесуального кодексу України набув статусу підозрюваного, що відповідно до ст. 42 КПК України покладає на нього низку обов’язків, зокрема прибути до слідчого, прокурора або суду за першою вимогою.

"Хоча підозрюваного належним чином повідомили заздалегідь про дати, час та місце запланованих процесуальних дій, повістки про виклик народний обранець проігнорував. 31 січня 2022 року, захисник нардепа повідомила по телефону слідству, що наразі депутат знаходиться у закладі охорони здоров’я та на виклик не прибуде. Однак, ані сам нардеп, ані його захисник відмовляють повідомити слідство про заклад охорони здоров'я, в якому начебто перебуває підозрюваний. Таким чином дії підозрюваного щодо ухилення від явки та не повідомлення про місце свого знаходження носять характер переховування від органів досудового розслідування, таким чином є безумовною підставою для оголошення його у розшук", - заявили в НАБУ.