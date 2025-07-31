Молодь у війську зможе здобувати освіту без відриву від служби, – закон

Це ще один мотиваційний чинник залучення на військову служб громадян України віком від 18 до 25 років.

Верховна Рада України надала право військовослужбовцям віком від 18 до 25 років навчатися у закладах вищої освіти без відриву від служби.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, за ухвалення Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо питань освіти військовослужбовців віком від 18 до 25 років, які проходять військову службу за контрактом або за призовом під час мобілізації, на особливий період" (реєстраційний номер 13235) проголосувало 292 народних депутата.

Йдеться про право на освіту для молодих людей, які долучилися до лав Сил оборони за контрактом або за призовом під час мобілізації.

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Законом також гарантується збереження місця навчання та стипендії на період служби. Крім того передбачено право на відпустку у зв’язку з навчанням у закладі вищої освіти.

В пояснювальній записці до законопроєкту сказано, що це ще один мотиваційний чинник залучення на військову служб громадян України віком від 18 до 25 років.

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Як повідомляв УНІАН, в лютому 2025 року Міністерство оборони України запустило контракти для українців 18-24 років, які передбачають виплату 1 млн гривень, з яких 200 тисяч виплачуються одразу, а решта під час служби. Також передбачені соціальні гарантії, зокрема, можливість "нульової" іпотеки, навчання за державний кошт, безкоштовне медичне забезпечення.

Офіцерка відділення ЗМІ 1-го Центру рекрутингу Сухопутних військ ЗСУ Алла Пунько зазначила, що є кілька причин для відмови від підписання контракту, який розрахований на долучення до війська молоді 18-24 років, але поки таких випадків не було.

Вона зазначила, що для підписання контракту необхідно, щоб претендент був у віці 18-24 роки, а також йдеться про придатність до військової служби за медичними показниками і показниками професійно- психологічного відбору.

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