Більше молоді після запровадження контракту почали долучатися до військової служби.

Є кілька причин для відмови від підписання контракту, який розрахований на долучення до війська молоді 18-24 років, але поки таких випадків не було. Про це розповіла офіцерка відділення ЗМІ 1-го Центру рекрутингу Сухопутних військ ЗСУ Алла Пунько в ефірі телемарафону.

Вона зазначила, що для підписання контракту необхідно, щоб претендент був у віці 18-24 роки, а також йдеться про придатність до військової служби за медичними показниками і показниками професійно- психологічного відбору.

"Ми можемо відмовити кандидату тільки в тому разі, якщо він не пройшов військово-лікарську комісію і якщо він не підходить за віком. Також, якщо є судимість в кандидата. Але зараз до нас приходить все більше охочої молоді. Ще поки не було таких відмов від нас", - наголосила Пунько.

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За її словами, після приходу людини в Центр рекрутингу, фахівці визначають яка найбільш підходяща посада буде для цієї людини. При цьому додала, що це можна зробити і в телефонному режимі, якщо хтось живе в іншому місті і не має змоги приїхати.

"Після вибору посади йдуть інші етапи – співбесіда з військовою частиною, проходження ВЛК, психологічний відбір і направлення на БЗВП уже з рекомендаційним листом, який і є гарантією потрапляння на обрану посаду в обраний підрозділ. Тобто без згоди людини, її ніхто не може направити в інший підрозділ і на іншу посаду", - розповіла Пунько.

Вона переконує, що за весь час роботи ще не було такого, щоб люди, які через їх Центр долучилися до ЗСУ кудись потрапили не туди, куди вони хотіли.

За її словами, після запровадження контракту 18-24 через Центр до війська почало більше долучатися молоді. В той же час додала, що вони і раніше співпрацювали з цією віковою категорією.

"Так як проєкт 18-24 був майже одночасно анонсований з проєктом "Лінія дронів", то не можна сказати, що вікове співвідношення якось різниться, тобто що більше молоді і менше людей більш старшого віку. Ні, завдяки проєктам і завдяки людям, які йдуть до нас в Центр, співвідношення більш-менш однакове – приходять і молоді люди, і більш стар-шого віку", - розповіла Пунько.

Контракти 18-24 - останні новини

Як повідомляв УНІАН, 11 лютого Міноборони України запустило контракти для українців 18-24 років, які передбачають виплату молодій людині 1 млн гривень, з яких 200 тисяч виплачуються одразу, а решта під час служби. Також передбачені соціальні гарантії, зокрема, можливість "нульової" іпотеки, навчання за державний кошт, безкоштовне медичне забезпечення.

9 березня перші добровольці 18-24 років, які підписали контракти зі Збройними силами України, вже прийняли присягу.

В пресслужбі Сухопутних військ ЗСУ повідомили, що воїни служитимуть у 10-й окремій гірсько-штурмовій бригаді "Едельвейс", яка дислокується у Коломиї, що в Івано-Франківській області.

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