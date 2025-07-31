Рада прийняла закон Зеленського про НАБУ та САП

Документ підтримав 331 нардеп.

Верховна Рада прийняла в цілому закон про повернення повноважень Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, внесений президентом України Володимиром Зеленським.

За відповідне рішення проголосував 331 народних депутатів.

Спікер парламенту Руслан Стефанчук підписав закон прямо у сесійній залі одразу після його ухвалення. Тепер його має підписати президент Володимир Зеленський, повідомив кореспондент УНІАН.

Згідно з документом, генпрокурор і його заступники не можуть давати вказівки прокурорам САП. Співробітники антикорупційної прокуратури підпорядковуються тільки керівнику антикорупційної прокуратури, його першому заступнику та заступнику.

Також генпрокурору заборонено давати вказівки детективам НАБУ. Водночас, генпрокурор може зобов’язати надати органи досудового розслідування йому матеріали досудового розслідування зі встановленням строків виконання такої вказівки.

При цьому співробітники антикорупційних органів, як і інші правоохоронці, будуть зобов’язані проходити тестування на детекторі брехні раз на два роки. Як пояснив під час спілкування з журналістами президент України Володимир Зеленський, це стосуватиметься співробітників антикорупційних органів, які мають родичів у Росії або на тимчасово окупованих територіях.

Крім цього співробітників НАБУ та САП та інших правоохоронних органів чекає перевірка СБУ на предмет можливої допомоги РФ. Таку перевірку спецслужба має провести протягом шести місяців з дня набрання законом чинності.

У пояснювальній записці зазначається, що законопроєкт закріплює за САП статус органу, який здійснює процесуальне керівництво у розслідуванні злочинів, які віднесені до підслідності НАБУ.

Ці справи не можна передавати іншим правоохоронним органам, крім випадків, коли наявні "обʼєктивні обставини", які під час воєнного стану унеможливлюють роботу бюро або проведення ним розслідування. За таких умов рішення про передачу справ ухвалює керівник САП чи Генпрокурор.

Тим часом, мітингувальники в Маріїнському парку відреагували на ухвалення закону оплесками.

Скандал через з САП і НАБУ - головні новини

22 липня Верховна Рада проголосувала за закон, який викликав акції протесту в Києві та низці міст. Йдеться про законодавчу ініціативу, яка надає окремі повноваження Офісу генпрокурора стосовно роботи Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).

Після протестів і бурхливої міжнародної реакції президент Володимир Зеленський оголосив про підготовку нового законопроєкту, "який посилить систему правопорядку та гарантує незалежність і дієвість антикорупційної інфраструктури". Документ було оперативно внесено до сесійної зали і, 30 липня, профільний парламентський комітет рекомендував його схвалити за основу та вцілому.

Вас також можуть зацікавити новини: