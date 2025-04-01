Також спрощено процедуру проходження медичного огляду громадянами України, зокрема, лікаря-психіатра.

Уряд поширив на Національну гвардію та Державну прикордонну службу мотиваційні виплати в один мільйон гривень для військових від 18 до 25 років.

Про це повідомив постійний представник уряду у Верховній Раді України Тарас Мельничук у Telegram.

Він зазначає, що тепер такі виплати будуть не тільки у Збройних Силах України.

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Мельничук повідомив, що внесено зміни до постанови КМУ від 11.02.2025 № 153 "Про реалізацію експериментального проекту щодо підвищення мотивації до проходження окремими категоріями громадян України військової служби у Збройних Силах під час воєнного стану".

"Поширено дію експерименту на Національну гвардію України та Державну прикордонну службу України. Включено до підстав виплати одноразової грошової винагороди за тривалість проходження служби в бойових умовах, участь у бойових діях в районах ведення воєнних (бойових) дій на тимчасово окупованих РФ територіях України, території між позиціями сил оборони та позиціями військ держав-агресора, на території держави агресора", - сказано в повідомленні.

Урядом встановлено, що перелік штатних посад, на яких проходять військову службу громадяни України віком від 18 до 25 років затверджується Генеральним штабом Збройних Сил, Головним управлінням Національної гвардії та Адміністрацією Державної прикордонної служби за погодженням з Генеральним штабом Збройних Сил.

Мельничук також зазначає, що спрощено процедуру проходження медичного огляду громадянами України, зокрема, лікаря-психіатра.

Що ще відомо про спецконтракти для молоді

Як повідомляв УНІАН, в лютому 2025 року Міноборони України запустило контракти для українців 18-24 років, які передбачають виплату молодій людині 1 млн гривень, з яких 200 тисяч виплачуються одразу, а решта під час служби. Також передбачені соціальні гарантії, зокрема, можливість "нульової" іпотеки, навчання за державний кошт, безкоштовне медичне забезпечення.

Є кілька причин для відмови від підписання контракту, який розрахований на долучення до війська молоді 18-24 років.

Офіцерка відділення ЗМІ 1-го Центру рекрутингу Сухопутних військ ЗСУ Алла Пунько зазначила, що для підписання контракту необхідно, щоб претендент був у віці 18-24 роки, а також йдеться про придатність до військової служби за медичними показниками і показниками професійно- психологічного відбору.

Відмовити кандидату можуть тільки в тому разі, якщо він не пройшов військово-лікарську комісію і якщо він не підходить за віком. Також, якщо є судимість в кандидата.

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