Охочим служити запропонують не тільки солідну платню, а й вельми корисні пільги.

Найближчим часом молодь віком 18-24 років почнуть залучати до військової служби за контрактом на особливих умовах. Однак про примусову мобілізацію в даному випадку не йдеться, заявив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю Reuters.

За його словами, контракт укладатимуть строком на один рік і, крім високого грошового забезпечення, він передбачатиме низку подальших пільг, наприклад, безоплатну вищу освіту і безвідсотковий кредит на житло.

"Там багато преференцій, подробиці з дня на день будуть оприлюднені. Що стосується умов - усе готово. Залишилися технічні питання, це все залежить від Кабінету міністрів", - сказав глава держави.

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Зеленський підкреслив, що контракт буде добровільним і передбачений для тих, хто хоче приєднатися до армії. До його розробки було залучено бойові бригади Сил оборони.

Мобілізація в Україні: останні новини

Як писав УНІАН, Кабмін розглядає можливість запропонувати військовослужбовцям довгострокові оплачувані відпустки замість демобілізації під час воєнного стану. Така ідея міститься в листі, який комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки отримав від Кабінету міністрів України.

Також ми розповідали, що мобілізацію та заборону на виїзд за кордон для чоловіків можуть продовжити на певний період і після завершення війни. Юрист Володимир Пилипенко зазначив, що Україні доведеться зберігати максимально високий рівень боєготовності ще якийсь час.

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