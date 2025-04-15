На цьому тижні триває зустріч "технічних команд".

Президент України Володимир Зеленський назвав перемовини зі США щодо корисних копалин "позитивними".

Про це Зеленський заявив в Одесі під час спільного брифінгу з генсеком НАТО Марком Рютте.

"Перемовини пройшли. Вони були позитивні. Це була зустріч технічної команди. І зустріч на цьому рівні, різному форматі — офлайн і онлайн — будуть продовжуватися весь цей тиждень до кінця. Після всіх цих консультацій, коли команди будуть готові, а я думаю, що вони будуть готові, вони покажуть, що вони напрацювали. Поки що обидві сторони закінчили зустріч в позитиві. Я вважаю, що це правильно", - підкреслив Зеленський.

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Що ще відомо щодо угоди про корисні копалини

Як писав УНІАН, це віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявила, що Україна підготувала і вже передала американській стороні пропозиції відносно майбутньої угоди про корисні копалини.

Стефанішина вважає позитивним знаком те, що між Україною і США відбуваються консультації, та українська делегація мала можливість донести до американської сторони усі пропозиції, які готували в Києві. За її словами, всі вони були предметом обговорення та деякі з домовленостей досягнуті.

Раніше перша віцепрем'єр-міністерка, міністерка економіки Юлія Свириденко розповіла, що Україна отримала текст угоди, який опрацьовується. За її словами, це робоча версія, яка відображає позицію американських радників-юристів. Зі свого боку, Україна формує свою позицію, та водночас будь-які публічні дискусії щодо тексту угоди наносять тільки шкоду перемовинам.

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