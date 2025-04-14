Вона зауважила, що поки що не йдеться про наближення до фінального раунду перемовин щодо цієї угоди.

Україна підготувала і вже передала американській стороні власні пропозиції відносно майбутньоїугоди про корисні копалини.

Про це віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина повідомила в ефірі марафону "Єдині новини". Стефанішина вважає позитивним знаком, що між Україною і США відбуваються консультації.

"Українська делегація мала можливість донести до американської сторони усі пропозиції, які ми готували тут в Києві, і які були погоджені. Всі вони були предметом обговорення. Деякі з домовленостей досягнуті, але, я розраховую на те, що після цих консультацій продовжаться переговори до тих пір, поки ми не досягнемо згоди. Це не фінальний раунд, очевидно", - відзначила Стефанішина.

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Угода про корисні копалини

Наприкінці березня США надіслали до України новий проєкт тексту угоди про корисні копалини. Це була робоча версія, яка відображає позицію юридичних американських радників.

На початку квітня президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна займалася підбором юридичної компанії.

За даними газети The New York Times, у новому проєкті угоди США запропонували суворіші вимоги, аніж у попередній версії. Зокрема, адміністрація Дональда Трампа вимагає від України відшкодувати усю раніше надану допомогу за часів президенства Джо Байдена. Також США виключають можливість будь-яких гарантій безпеки для України.

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