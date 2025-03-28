В Кабміні підтвердили, що США надіслали проєкт тексту угоди про надра

В КМУ заявляють, що дискусіїї шкодять перемовинам з США.

Від США надійшов проєкт угоди про надра, який опрацьовується в уряді України. Про це розповіла перша віцепрем'єр-міністерка, міністерка економіки Юлія Свириденко під час Години запитань до уряду у Верховній Раді України, яку транслював нардеп Олексій Гончаренко.

"Відносно угоди із США. Ми дійсно отримали текст угоди. Ми зараз його опрацьовуємо. Це робоча версія, яка по суті відображає позицію юридичних америаканських радників. Ми формуємо свою позицію. Зараз процес формалізований", - наголосила вона.

За її словами, будь-які публічні дискусії наразі щодо тексту цієї угоди наносять тільки шкоду перемовинам "І нам заважають вести конструктивну дискусію з американськими партнерами", - наголосила Свириденко. При цьому додала, що як тільки буде досягнуто консенсусу, то уряд вийде з публічною позицією до депутатів Верховної Ради України.

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Угода про надра - пропозиції США

Як повідомляв УНІАН, народний депутат України Ярослав Железняк зазначав, що американська сторона запропонувала проєкт угоди про надра, в якому передбачається контроль США над усіма українськими надрами, але немає жодної згадки про гарантії безпеки для України.

Він зазначав, що проєкт вкрай невигідний для України, бо прибутки мають виводитися за кордон.

За його словами, передбачено контроль за американцями всіх надр, всіх майбутніх інфраструктурних проектів. Гроші йдуть за кордон і розподіляються за рішенням американської сторони.

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