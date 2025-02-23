Враховуючи залученість міністерки економіки, ймовірно, йдеться про переговорний процес щодо угоди про корисні копалини.

Голова Офісу президента Андрій Єрмак та міністерка економіки Юлія Свириденко вирушають на переговори з американськими партнерами сьогодні, 23 лютого.

Про це Єрмак оголосив під час виступу на форумі "Україна. Рік 2025". Він зазначив, що покине заходи в межах форуму швидше разом з пані міністром.

Зокрема, модераторка попросила Єрмака поставити йому одне запитання, оскільки той поспішає на продовження переговорів з американцями разом зі Свириденко. Очільник ОП уточнив, що це за перемовини.

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"Переговори - це наступний раунд наших переговорів з американськими партнерами. Тому, ми заздалегідь перепрошуємо (за те, що залишать форум швидше)", - зазначив Єрмак.

Згодом Єрмак уточнив, що він та Свириденко не летять у США, а матимуть заплановану розмову з американцями через 20 хвилин. При цьому Єрмак не уточнив, що це за переговори. Враховуючи залученість міністерки економіки, ймовірно, йдеться про переговорний процес щодо угоди про корисні копалини.

Що передувало

Президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон виділив на допомогу Україні нібито 350 млрд доларів, і тепер він хоче повернути ці кошти. За його словами, США "просять рідкісні метали і нафту, і все, що зможемо отримати".

Водночас міністр фінансів США Скот Бессент каже, що Україна наділена природними ресурсами та іншими національними активами, які можуть стати рушійною силою її повоєнного економічного зростання. Проте лише за умови, що її уряд і народ будуть озброєні достатнім капіталом, досвідом і правильними стимулами.

За його словами, умови пропонованого Трампом "партнерства" передбачають, що доходи, отримані урядом України від природних ресурсів, інфраструктури та інших активів, спрямовуються до фонду, орієнтованого на довгострокову реконструкцію та розвиток України, де США матимуть економічні та управлінські права в цих майбутніх інвестиціях.

За даними ЗМІ, Україна відмовилася від вимоги Сполучених Штатів створити фонд у розмірі 500 мільярдів доларів, який мав би стати частиною угоди про надання Вашингтону частки у володінні корисними копалинами. Тривають переговори.

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