Співрозмовник агентства зазначив, що всього було дві причини цього рішення української влади.

Україна відмовилася від вимоги Сполучених Штатів створити фонд у розмірі 500 мільярдів доларів, який мав би стати частиною угоди про надання Вашингтону частки у володінні корисними копалинами.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на неназваного українського чиновника, який знайомий з ходом переговорів. Цей фонд мав би компенсувати США допомогу, яку вони надають Києву від початку повномасштабного російського вторгнення.

Україна стверджує, що фактична сума отриманої від США допомоги приблизно в п'ять разів менша за суму, яку США хочуть отримати в межах угоди про корисні копалини, і становить понад 90 мільярдів доларів.

Відео дня

Також співрозмовник Bloomberg заявив, що іншою причиною відмови є відсутність гарантій з боку США щодо майбутньої військової та фінансової допомоги.

Угода зі США про корисні копалини України

Президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон виділив на допомогу Україні нібито 350 млрд доларів, і тепер він хоче повернути ці кошти. За його словами, США "просять рідкісні метали і нафту, і все, що зможемо отримати".

Водночас міністр фінансів США Скот Бессент каже, що Україна наділена природними ресурсами та іншими національними активами, які можуть стати рушійною силою її повоєнного економічного зростання. Проте лише за умови, що її уряд і народ будуть озброєні достатнім капіталом, досвідом і правильними стимулами.

За його словами, умови пропонованого Трампом "партнерства" передбачають, що доходи, отримані урядом України від природних ресурсів, інфраструктури та інших активів, спрямовуються до фонду, орієнтованого на довгострокову реконструкцію та розвиток України, де США матимуть економічні та управлінські права в цих майбутніх інвестиціях.

Вас також можуть зацікавити новини: