За словами американського президента, США виділили 350 млрд доларів Україні.

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп зробив нову заяву щодо того, скільки Вашингтону коштувала допомога Україні. Він заявив, що хоче отримати кошти назад і заговорив не лише про рідкісні метали, а й нафту та "все, що ми зможемо отримати".

"США виділили 350 млрд доларів Україні, бо в нас була тупа, некомпетентна адміністрація та президент. Ми віддали Україні $350 млрд. США намагаються повернути кошти, витрачені раніше на допомогу Україні, і досягнуть цього", – заявив американський лідер.

За його словами, Європа дала україні гроші у вигляді позики, і нібито отримала свої кошти назад.

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"Ми дали гроші у формі нічого. Тому я хочу, щоб вони дали нам хоч щось за всі ті гроші, які ми вклали. І я спробую домогтися врегулювання війни. І я спробую покласти край усім цим смертям. Тому ми просимо рідкісні метали і нафту, і все, що зможемо отримати. <...> Отже ми отримаємо свої гроші назад. Ми повернемо наші гроші, бо це несправедливо. Це просто нечесно", – додав Дональд Трамп.

Угода по корисних копалинах України

Як відомо, США вимагають від України підписати угоду по корисних копалинах. Перший варіант президент України Володимир Зеленський підписувати не став, тож Вашингтон представив оновлений документ.

У ньому згадуються не тільки мінеральні копалини, а й газ із нафтою. Майбутні доходи від портів не входять в угоду. Джерела NV кажуть, що оновлена угода ще жорсткіша за попередню.

Примітно, що міністр фінансів США Скот Бессент раніше заявив, що у ситуації з угодою про корисні копалини багато що подають "неправдиво". За його словами, економічне майбутнє України в мирний час "може бути більш процвітаючим, ніж будь-коли в історії країни", а партнерство з американцями забезпечить її процвітання.

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