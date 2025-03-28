'Він абсурдний': в Раді різко розкритикували проєкт США про надра

Голова комітету ВР вважає, що спочатку необхідна допомога США у подоланні агресора.

Запропонований США проєкт документу про надра є абсурдним, не є міжнародним договором та суперечить законодавству України.

Про це сказав голова Комітету Верховної Ради України з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва, юрист-міжнародник Олександр Мережко на брифінгу.

Він зазначив, що на сьогодні до кінця немає розуміння чи оприлюднений проєкт документу є фейком чи ні. "Але схоже на те, що це не фейк, бо цей документ складений в стилі американського права. Але 100% впевненості, що це не фейк немає. Якщо це справді серйозна пропозиція з боку американської адміністрації, то тут виникають серйозні проблеми з точки зору того, що цей документ є абсурдним, м’яко кажучи", - наголосив Мережко.

За його словами, в проєкті йдеться про створення юридичної особи за американським правом, точніше за правом штату Делавер (США). Він додав, що в цьому контексті необхідно усвідомлювати, що при цьому йдеться про українські ресурси, які, відповідно до Конституції України, є власністю народу України.

"Якщо йдеться про формальний бік цього питання, то це ж ніяк не є міжнародний договір", - наголосив Мережко.

Він зазначив, що необхідно напрацювати повноцінний міжнародний договір, бо саме про це була домовленість. "Зараз пропонується несподівано текст якогось контракту, який не є міжнародним договором і не відповідає праву України, тому що він написаний з точки зору права США. Це не є прийнятним. Треба серйозний підхід, бо йдеться про ресурси України, її багатство і майбутнє. І вирішувати це за допомогою контракту однієї із сторін це абсурд", - сказав Мережко.За його словами, необхідно підготувати міжнародний договір, який підлягатиме ратифікації Верховною Радою України і Сенатом США.

Мережко вважає, що треба ставити питання про те, що перш ніж переходити до реального видобутку корисних копалин на території України, необхідно, щоб США допомогли Україні перемогти агресора, звільнити території, де знаходяться також ці ресурси і тоді можна переходити до реалізації цього проекту.

Угода про надра - що пропонують США

Як повідомляв УНІАН, народний депутат України Ярослав Железняк зазначив, що США запропонувала проєкт угоди про надра, в якому передбачається контроль США над усіма українськими надрами, але немає жодної згадки про гарантії безпеки для України.

Перша віцепрем'єр-міністерка, міністерка економіки Юлія Свириденко під час Години запитань до уряду у Верховній Раді України підтвердила, що проєкт угоди про надра від США надійшов до уряду України. За її словами, зараз його опрацьовують і формують свою позицію.

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