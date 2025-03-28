Також вестиметься робота над ліцензіями для деяких видів артилерії.

Під час саміту в Парижі цього тижня Україна змогла домовитися про доступ до розвідувальних даних і складів з боєприпасами європейських партнерів, а також про отримання ліцензій на виробництво систем ППО. Про це під час брифінгу повідомив президент Володимир Зеленський.

Так, коментуючи переговори з європейськими партнерами, очільник держави заявив, що було отримано "дуже правильний і чіткий результат".

Зокрема, за його словами, окрім оголошеного Францією нового оборонного пакету для України на 2 мільярди євро, з усіма лідерами було домовлено про важливі додаткові пакети оборонної допомоги для України. Конкретні деталі щодо цього буде озвучено під час наступного засідання у форматі "Рамштайн" у квітні.

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"Це ще одна домовленість, що буде "Рамштайн" у квітні місяці. Всі зроблять для цього все. За організацію буде відповідальна Велика Британія і Німеччина", - відзначив Зеленський.

Крім того, з деякими країнами було домовлено "про розширення доступу України до розвідданих, доступу до відповідних технологій і супутників, які мають наші європейські колеги". Президент пояснив, що це європейська ініціатива.

"Ми домовились з деякими лідерами щодо нашого українського доступу до їх складів з боєприпасами. Ми домовились про ліцензії на виробництво протиповітряної оборони, а також будемо працювати над ліцензіями для деяких видів артилерії", - наголосив Зеленський.

Разом з тим, було домовлено про інвестиції у виробництво українських дронів та ракет.

"Ми домовились терміново - на це даємо тиждень - провести зустріч в Україні у вузькому колі представників Генштабів, поки що основних країн, які на 100% будуть готові до контингенту на території України. Спочатку не усі вони приїдуть. Ми запрошуємо вузьке коло. Франція, Британія та Україна точно буде. Це такий трикутник у цьому питанні", - повідомив Зеленський.

Зокрема, українська сторона ознайомить партнерів з інфраструктурою, пропрацює спільне бачення. Потім після зустрічі військових плануються зустрічі на рівні радників з національної безпеки.

Український саміт в Парижі

Як писав УНІАН, цього тижня в Парижі відбувся саміт європейських лідерів, присвячений обговоренню подальшої підтримки України та питань європейської безпеки.

За підсумками переговорів президент Франції Еммануель Макрон заявив, що "коаліція охочих" країн продовжуватиме підтримувати Україну у війні проти Росії та сприятиме збереженню миру після її закінчення. Зокрема, за його словами, деякі держави розглядають можливість введення миротворчих сил на територію України після закінчення бойових дій.

Також було досягнуто домовленості, що Європу за столом переговорів з Росією представлятимуть Франція та Велика Британія. Президент України Володимир Зеленський наголосив на важливості європейської єдності та підкреслив, що ніхто не буде дарувати Росії українські землі. ​

Оскільки перед самітом стало відомо про попередню домовленість США і Росії послабити частину санкцій, лідери Європи зробили низку жорстких заяв, в яких відкинули можливість послаблення санкційного зашморгу, доки триває війна.

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