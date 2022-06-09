Посол переконана, що основний виклик Україні доведеться пройти взимку.

Кремль чекає, коли західні країни втомляться від України, перестануть пересилати зброю, і Україну буде легше захопити.

Таку думку в інтерв'ю НВ висловила посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс.

"Цілком ясно, що це частина російських очікувань і російських підручників сучасної війни — вони завжди очікували, що західні країни будуть відволікатися. Я вірю, що на цьому першому етапі війни, надзвичайна єдність західних країн навколо санкцій, єдність з надання військової допомоги, єдність навколо політичної підтримки України майже напевно застали Володимира Путіна зненацька. Це було фантастично, але це не було дивним", - зазначила посол.

Сіммонс зазначила, що втома від ситуації вже почала накопичуватися.

"У міжнародній системі ми продовжуємо дискусії, ми можемо не завжди погоджуватися в питаннях, але є цінності, які нас об'єднують, і коли цими цінностями знехтували, ми об'єдналися, це ми робимо і зараз. Чи є це втома або слід очікувати її? Певною мірою, вже можна помітити деяку втому ЗМІ, і це цілком природно. Інші питання опиняються у фокусі уваги. Ви знаєте, що ювілей правління королеви Єлизавети II був топовою новиною у Великобританії, але України, звичайно, все ще дуже багато в новинах", - заявила посол.

Посол переконана, що основний виклик Україні доведеться пройти взимку.

"Таким чином, у вас є цей виклик щодо медіа. Але поки я не відчуваю, щоб хтось у політичному просторі думав, що питання України стало менш важливим, набридло або стомлює. Я вважаю, що набагато більше викликів перед вами постане в холодні місяці цього року. Багато чого буде залежати від того, які рішення буде ухвалювати міжнародне співтовариство, наскільки йому вдасться знизити свою залежність від російських енергоносіїв", - заявила посол.

За словами посла, саме ця ситуація стане перевіркою того, як Європа ставиться до України.

"Тут потрібні дуже чіткі розрахунки, тому що рано чи пізно ця проблема виникне, і це також буде природною частиною перевірки, як люди в Європі ставляться до російської військової агресії. Я очікую, що напруженість серед західних партнерів зросте, але сподіваюся, що це буде конструктивна напруженість, і ми вже маємо велику єдність як основу для того, щоб вести дебати, коли прийде час", - зазначила посол.

Війна в Україні та посол Британії:

Сіммонс 29 квітня 2022 року повернулася в Київ у зв'язку з відновленням роботи посольства в Києві.

11 травня посол Британії Сіммонс побувала в Ірпені.

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