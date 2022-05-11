У місті Сіммонс зустріла мешканців, які досі живуть у темних, холодних підвальних сховищах.

Посол Великої Британії та Північної Ірландії в Україні Мелінда Сіммонс відвідала Ірпінь.

Про це вона написала в Twitter.

"Я сьогодні була в Ірпіні. Центр міста – це історія жахливих руйнувань, завданих Росією. Зруйновані будинки, школи, дитсадки, поліклініки та торгові центри. Я зустріла мешканців, які досі живуть у темних, холодних підвальних сховищах", - написала Сіммонс.

Як повідомляв УНІАН, Сіммонс 29 квітня повернулася до Києва у зв’язку з відновленням роботи посольства у Києві.

Як повідомляв УНІАН, місто Ірпінь було звільнено від російських окупантів 28 березня.

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