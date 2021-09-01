31 серпня розпочався робочий візит Володимира Зеленського до Вашингтона.

Глава МЗС Дмитро Кулеба під час робочого візиту до США у складі української делегації підтвердив, що Київ, своєю чергою, теж працює над приїздом американського президента до України.

Про це він розповів у коментарі hromadske.

"Ми працюємо і над зворотнім візитом. Я переконаний, що за час його президентства Джо Байден відвідає Україну, оскільки наша країна – дуже важлива для нього і є важливим пріоритетом зовнішньої політики США. Спочатку ми до них, потім вони – до нас", – сказав міністр.

Однак конкретну дату приїзду Байдена Кулеба назвати ще не може.

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"І з того, як Адміністрація президента Байдена підходить до цього візиту, ми не бачимо якогось негативного контексту в цьому", – відповів Кулеба на зауваження кореспондента, що 31 серпня для такого візиту США є "мертвим сезоном".

31 серпня розпочався робочий візит Володимира Зеленського до Вашингтона. На 1 вересня запланована зустріч з президентом США Джо Байденом.

В рамках візиту планується підписати три документи: щодо оборонного партнерства, проектів у галузі досліджень, розробок, випробувань та оцінки й співпраці в космічній сфері.

Автор: Яна Ставська