За словами Кулеби, "російські ліберали закінчуються там, де починається українське питання".

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповів, чи може Україна надати допомогу опонентам Олександра Лукашенка й Володимира Путіна.

В ефірі каналу "Україна 24" він пояснив, що РФ і Білорусь слід розглядати як окремі випадки. Кулеба бачить більше можливостей для підтримки білорусів.

"Росія - історія складніша, враховуючи українсько-російські відносини, відносини між українськими та російськими інтелектуалами. Тому що в принципі я змушений констатувати, що в більшості випадків, за деякими винятками, російські ліберали закінчуються там, де починається українське питання. Тому питання Росії більш делікатне", - сказав він.

Україні, каже він, буде безпечніше, якщо в РФ буде демократія. При цьому він вважає, що Київ повинен співпрацювати поважаючими Україну росіянами.

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"Тут з тими росіянами, хто готовий поважати Україну, українські інтереси, землю, людей, ми повинні працювати і будувати альянси, щоб допомагати Росії змінитися на краще", - додав він.

Раніше Кулеба розкритикував президента Естонії за слова про терміни євроінтеграції України.

Автор: Юрій Годован